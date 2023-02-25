林俊傑曝喜訊「在今年4月」！她穿睡褲被叫上台

林俊傑JJ「JJ20 世界巡迴演唱會」從去年11月開跑，日前北美巡迴已唱遍拉斯維加斯、康州、聖荷西、西雅圖、紐約共7場演出，儘管行程滿檔，JJ 卻滿足地表示：「在疫情過後能在世界各地與好久不見的樂迷們相聚真的很開心！大家真的好久不見。」其中在康州的演唱會上，還請自嘲穿著睡褲的歐陽娜娜當嘉賓。此外，他也透露在美國錄製新作品，4月將推出出道20周年新專輯。
記者吳雨婕/綜合報導
JJ 在短短不到一個月的時間就唱遍美國東、西兩岸，更是首位在西雅圖開唱、紐約巴克萊中心連開兩場的華人歌手，可說是華語樂壇首屈一指的先鋒。這趟北美巡迴相較於戶外的台北站多了T型延伸舞台的設計，因此JJ在這幾場演出中都能更近距離的和觀眾們互動，JJ提到：「這次北美巡演，是很夢幻的一段旅程，有種又熟悉、又新鮮的感受！很開心能夠帶著自己的音樂到世界不同角落，給自己的期許就是一步一步透過華人的音樂和舞台來感動全世界！」
巡迴過程中， JJ趁空檔見了不少老朋友，包括好友林書豪及歐陽娜娜；其中歐陽娜娜甚至在康州的演唱會上，被臨時邀上台與JJ合唱〈可惜沒如果〉，突如其來的邀請也讓歐陽娜娜當場笑說：「我穿睡褲是合理的嗎？」更一圓眾多粉絲們敲碗兩人合體的願望。另一個讓JJ印象深刻的則是紐約站在NBA球隊布魯克林籃網（Brooklyn Nets）主場地巴克萊中心演出，JJ除了受邀觀賞NBA球賽，工作之餘趁空檔讓自己充飽電外；在紐約站的舞台上，JJ也意外得知《大娛樂家》主題曲原唱 Loren Allred 在現場觀看，當場邀請她上台，兩人合唱了她的代表作〈Never Enough〉。