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泡湯敷面膜更有效？醫籲「泡湯養膚禁忌」：小心泛紅發癢

▲泡湯養膚有禁忌，小心肌膚缺水缺油反而紅腫發癢。（示意圖／取自photoac）
▲泡湯養膚有禁忌，小心肌膚缺水缺油反而紅腫發癢。（示意圖／取自photoac）

記者鍾怡婷/綜合報導

228連假首日9縣市發布「低溫特報」，並且會一路冷到下週一（27日）！而寒冷天氣最適合的就是泡溫泉，不僅可以暖身還能兼養膚，對此開業皮膚科醫師趙昭明提醒民眾，泡溫泉對於肌膚來說是一體兩面，若是浸泡不當反而會傷害肌膚，導致紅腫發癢，其中容易誤犯的禁區包括，泡湯搭配保養品選錯功效、泡湯時間過長、泡湯後未正確清潔。

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▲泡湯養膚有禁忌，小心肌膚缺水缺油反而紅腫發癢。（示意圖／取自photoac）
▲泡湯養膚有禁忌，其中容易誤犯的禁區包括，泡湯搭配保養品選錯功效、泡湯時間過長、泡湯後未正確清潔。（示意圖／取自photoac）
趙昭明醫師表示，弱鹼性的溫泉對於皮膚刺激較少，建議皮膚敏感易紅癢的民眾要選擇鹼性溫泉，可以滋潤保養並且促進新陳代謝，像是碳酸氫鈉泉透明無色沒有臭味，摸起來滑滑的；至於金山、北投一代有硫磺味的屬於酸性水質，有效軟化肌膚角質層，想要美白、嫩膚的可以選擇酸性泉水，敏感膚質則相對不推薦。此外，泡湯要注意勿犯以下三禁區，避免泡湯養膚不成，反而越來越糟糕！

（一）泡湯面膜、保養選錯功效

泡溫泉時會有熱氣蒸在臉上，熱度上升血管會擴張，角質層也會比較容易吸收精華，不過隨著高溫會讓水分流失，肌膚變得比較敏感，若是選擇清潔型的面膜、保養品，尤其是去角質酸類，反而會讓皮膚紅腫發癢，得不償失。常見的泡完湯皮膚搔癢不止，就是因為保護皮膚的皮脂膜功能缺損，即便塗抹保濕產品也無力回天，這時候可以就建議塗抹類固醇藥膏，或者是少量凡士林後，約15分鐘後在塗抹乳液保濕，就能改善不適症狀。

（二）泡湯時間過長

溫泉雖然有養膚的效果，但高溫對肌膚是一大考驗！最重要的是控制溫度不要超過42度，泡15-20分鐘就要起來，否則皮膚油脂被帶走，加上水分蒸散太多，反而會讓皮膚開始乾澀不適。建議泡完之後第一個步驟先做清潔，洗完之後塗抹保濕乳液，泡湯後尤其要加強保濕，可選擇以油為基底的產品，避免泡完湯後肌膚缺水，膚況越來越糟糕。

（三）泡湯後別忘清潔

至於泡湯後究竟怎麼清潔才正確呢？實際上泡湯時角質軟化、水分流失，皮膚處於乾燥缺水的狀況，不建議使用「含有皂鹼的肥皂」清潔身體；但溫泉含有礦物質，若是沒有清潔乾淨，不僅會殘留味道還有皮膚炎的風險，泡完湯後正確的清潔方式建議使用保濕沐浴乳，並且用清水沖洗乾淨。

最重要的若有慢性濕疹、異位性皮膚炎、黴菌感染，在浸泡的時候更容易因為水質的刺激而發炎，還有開放性傷口，也會因為泉水產生黴菌細菌，可以用防水貼簿阻隔患處，不過若傷口仍在分泌組織液，還是建議暫時不要浸泡溫泉為佳。

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