足球／1200小選手、60隊 決戰高雄楠梓球場、拚50萬獎金
2023第三屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽，2月25日至27日於高雄楠梓足球場展開連續三天賽事，今年來自全國U8至U12組別60支球隊，1200位小選手，將在此捉對廝殺，要爭取最後冠軍金盃。
記者廖聿偉/綜合報導
健身工廠盃賽事為2023年開春後台灣首場盛大足球賽事，此為第三年舉辦，依孩童年齡分U8、U9、U10、U11及U12等5組比賽，比賽採八人制足球規則，採小組循環賽取二後，八強賽開始採單淘汰制，各組取冠軍獎金6萬元、亞軍獎金3萬元、季軍獎金1萬元，總獎金高達50萬，另外重視樂趣化參與過程，讓每位小朋友從比賽中盡情享受足球樂趣，各組別將各取1名金手套、金靴以及金球獎，鼓勵各隊足球小將賣力踢球。
主辦單位健身工廠之母企業柏文，長期致力於推廣足球運動，包括已連三年主辦「健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」，今年更入主陽信女足，行動支持國內職業球隊，成為第一間連鎖企業入主職業足球隊，領頭拼起第一塊地圖。
另外柏文更與國際三大足球聯盟之一的西甲合作，獨家引進青訓系統教學課程，LaLiga Football Schools-Taiwan盼使台灣足球升級2.0，足夢計畫徹底落實，「運動是最容易連結人的，柏文希望在台灣孩子學齡黃金時期給予資源，栽培年輕選手，因為小選手是台灣體育未來的力量。」