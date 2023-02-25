228連假第2天南向車多　用路人避9地雷路段

今（24）日為228連假首日，下午約有7處路段車多雍塞的狀況，高公局預估本日交通量為120百萬車公里。而明天是連假第二天，高公局也預估有9處地雷路段，其中，北區國五南向南港至頭城路段，從早上6點到下午4點會有車多的情形，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
截至15時，國道全線交通量為72百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里。其中，南向雪隧通過量為29337輛次，較2022年和平連假同期相近。而國道五號南向石碇坪林路段、坪林頭城路段下午2點過後出現車多雍塞的狀況，北區國道一號南向內壢、國道三號龍潭路段都有車多的情況。中區國道一號南向員林路段下午有事故回堵，國道三號南向彰化系統則是車多。至於南區國道三號提寮路段車多雍塞、國道一號仁德鼎金系統進出交流道有排隊車流。
明天為228紀念日連假第二天，高工局預估仍是以南向的車流為主。其中，北區國五南向南港至頭城路段從早上6點到下午4點會有車多的情形。國一北向圓山至大華則是中午前後車多，國一南向楊梅至新竹、國三南向土城至關西從早上7點到下午1點雍塞。
中區部分，國一南向彰化至埔鹽系統、國三南向快官至霧峰、國三南向草屯至名間都是中午前後或早上9點到下午1點車多。南部地區，國一南向大灣至路竹下午3點到6點車多、國十東向鼎金到燕巢系統接近中午有車多情況。