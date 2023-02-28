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329檔期風向詭譎！房價要降再等等　專家：買賣陷入僵局

▲房市329檔期即將上演，房市專家認為，今年329檔期並無明顯的風向，各區幾乎是「各走各的路」。（圖／NOWnews資料照片）
▲房市329檔期即將上演，房市專家認為，今年329檔期並無明顯的風向，各區幾乎是「各走各的路」。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

受到《平均地權條例》修法等影響，房市買賣雙方呈現僵局，而隨著329檔期即將上演，各地建商針對推案的狀況也較為混沌，房市專家何世昌認為，今年329檔期並無明顯的風向，各區幾乎是「各走各的路」，尤其光是南部就有許多不同，如高雄買氣偏低，賣壓較大的情況329檔期應該會量縮，台南反而因為南科帶動，買氣較穩，預期廠商會積極推案，北部則是成持平狀態，且延推案應可佔到5成，房價方面由於《平均地權條例》不知何時上路，預期買賣雙方都會持續等待，最終達到符合供需的水平，目前暫時不會有明顯降價。

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何世昌表示，去年同期因為受到疫情爆發影響，買氣、推案的狀況可說處於低點，因此今年的329檔期預估推案總量會增加，不過主要以延推案居多，無論是受去年年中疫情影響沒推的案子，或是前一次928檔期延到今年才推的案子，可能都會在329檔期儘速釋出。

▲永康一帶不僅接壤台南蛋黃區、生活機能佳，且釋出物件多、可選擇性較廣，未來行情值得關注。（圖／NOWnews資料照片）
▲各區域的房市環境大為不同，光是南部的高雄和台南就有天與地的差別。（圖／NOWnews資料照片）
值得注意的是，本次329檔期在全台並不像過去有類似「南溫北冷」、「北溫南冷」的固定趨勢，主因為各區域的房市環境大為不同，何世昌舉例，去年高雄爆出市場天量的推案，但是台積電的話題退燒、買氣又大減，預估推案量會大幅量縮；反觀台南買氣穩定，南科誘因大、地理範圍又小，本次推案量應該會不錯；台中則是和高雄情況類似，台北則預估有5成都是延推案。

此外，今年329檔期是《平均地權條例》修法通過後遇到的第一波推案，何世昌強調，《平均地權條例》通過後，買方大多處於觀望態度，希望建商會將價格調降，而建商也同步在等待買氣回穩才會積極推案，因此除了台南和新竹外，買賣雙方已處於僵局，不過若回歸到供需的核心重點，今年第二期若買氣遲遲拉不上來，賣壓越來越大，或許建商就會考慮壓低價格，讓市場回歸暫時性的平衡。

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