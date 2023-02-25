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星宇航空擴大徵才！「這1職缺」要找100人　起薪40K以上

▲星宇航空昨（24）日在官方臉書，宣布要招募100名的機場運務專員，及其他各個職位的人才。（圖／星宇提供）
▲星宇航空昨（24）日在官方臉書，宣布要招募100名的機場運務專員，及其他各個職位的人才。（圖／星宇提供）

編輯中心/綜合報導

各國邊境解封，航空也迎來疫後復甦的黃金時期。對此，星宇航空昨（24）日在官方臉書，宣布要招募100名的機場運務專員，及其他各個職位的人才，待遇以及福利曝光也引起討論。

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昨（24）日星宇航空（2646）在臉書公告「機場運務專員100名 熱烈招募中！因應長程線將陸續開航，將於桃園際機場各航廈間提供更完善的機場服務，為滿足作業需求及新貴賓室之啟用，擴編第一線的機場運務人員，長期開放機場運務專員職缺機會，提供最親切與溫暖的旅客服務。」

隨後星宇航空也表示「各位沒看錯，真的是100名！一名優秀的機場運務人員，除了要有『 機場行走的GPS』 潛質，還有內建從機場到登機門一路包辦的服務熱忱擁有超強溝通手腕的你、對航空業有高度興趣的妳，快帶著滿滿能力值來找我們，已經太期待跟這100位強者變成同事惹」。

▲星宇航空因應東北亞市場需求以及增加日本航線計劃預作準備，今（5）日宣布，首度招募日籍客艙組員。（圖／星宇提供）
▲星宇航空近年成為不少民眾出國搭乘的首選。（圖／星宇提供）
而從104人力銀行上的詳細資料顯示，星宇航空「機場運務專員」職缺工作待遇至少月薪4萬元以上，並因個人資歷或績效而異。此外還有「行李運送勤務員」、「客艙清潔作業勤務員」、「視覺設計師」、「培訓飛機維修機械員」等職缺，星宇航空也都在重點招募人才當中。（編輯：潘毅）


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