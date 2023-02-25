「台台併」新進度！台灣大併台灣之星　最終交易縮水85億

台股暫遭受逆風　價值股低波動、ETF存股更安心

▲專家表示，透過價值型ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家表示，透過價值型ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國一月份通膨不如市場預期，加上股神巴菲特波克夏海瑟威揭露已出售台積電ADR等消息，讓台股與美股均遭受逆風。有專家指出，近期成長股不宜追高，在總經與消息面相對疲弱的環境下，價值型股票相對具有投資價值。原因為這些企業營運穩健、金流穩定、且股利配發大方。只要再從過去填息紀錄觀察，並透過ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。

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大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，股神巴菲特的公司上季大砍台積電ADR持股，加上前美國副總統高爾共同創設的世代投資管理公司也以台海風險為由，於上季出清了全部的台積電ADR，連帶影響台股近期表現。不過中長線來看，隨著政策推動解封、ChatGPT帶動AI題材，以及開放港澳旅客來台自由行，有利於行情整理後再次上攻。加上世界通訊大會即將登場，5G、低軌衛星以及車用電子等相關題材值得留意。

去年以來，台股震盪較多，高股息題材相對受到關注。觀察台股高股息11檔ETF近期表現，也各有漲跌，原因在於各檔ETF的選股原則大不相同。鄭翰紘表示，許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌，因此拉抬了殖利率。但對投資人而言，真正的配息，股利配發後可以填息，才是投資最重要的目的。

鄭翰紘表示，看準台灣人對於高股息ETF的偏好，此類產品的波動度相對較低，又具備易漲抗跌的特性，同時提供息收保護。而透過指數的篩選原則，可以避免當景氣下行期間拉長時，有些市值小、填息力道較弱的景氣循環股，會因殖利率高而被納入成分股，適合穩健型投資人持有，或是分批布局。

鄭翰紘表示，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上ETF透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。

在產業部分，鄭翰紘指出，近期美國晶片大廠輝達（Nvidia）的財報優於市場預期，激勵科技類股走勢，樂觀情緒蔓延，連帶讓台灣半導體以及PC類股因此受惠。展望後市，PC市場與消費者支出高度相關，隨著中國大陸經濟於疫後開放，消費者信心也隨之提升，有助電子產品銷售市況。以半導體為首的科技類股尚待庫存去化完成，在獲利表現可持續提升的情況下，預期未來行情仍有空間發揮。至於航運股的部分，今年以來貨櫃報價持續下滑，不過股價出現低檔反彈，今年的配息也仍可期待，目前股價與殖利率仍具有吸引力。

▲專家表示，透過價值型ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。圖為台股高股息ETF近期績效表現（圖／大華銀投信提供）
▲專家表示，透過價值型ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。圖為台股高股息ETF近期績效表現（圖／大華銀投信提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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