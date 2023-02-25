莫莉熬21年圓夢！蔡依林「見面說這句」逼哭她：不敢相信
▲網紅莫莉與從小到大的偶像蔡依林（Jolin）同框，讓她激動直呼：「一秒差點噴淚哭出來」。（圖／翻攝自莫莉臉書）
娛樂中心／綜合報導
｜ 2023-02-25 18:06:04 2023-02-25 18:12:27
「時尚圈盛事」國際知名米蘭時裝周正如火如荼展開，世界各地的大咖明星、藝人紛紛飛往當地共襄盛舉。而近年在時尚圈逐漸打響名號的網紅莫莉也成為時裝周常客，但此次經驗卻是她「人生歷史性的一刻」，原來是因為她與從小到大的偶像蔡依林（Jolin）同框，蔡依林還稱讚她：「妳很棒！」讓她激動掉淚：「忍到車上時看到照片跟影片再哭一遍，你們懂這歷史性的一刻嗎？你們懂我有多感動嗎？」
身為蔡依林「骨灰級」鐵粉的莫莉今（25）日在臉書、IG ▲莫莉在米蘭時裝週與偶像蔡依林合影。（圖／翻攝自莫莉臉書） 發文，激動表示：「你們陪我見證了我人生歷史性的一刻！各位觀眾！蔡依林！所有人的敲碗，昨天在寶格麗的活動上實現了。」她透露自己第一次和蔡依林合照是10歲的時候，第二次是在錄節目《大學生了沒》的時候，當時蔡依林到節目上宣傳《大藝術家》專輯，第三次合照是她剛跑時裝週在米蘭秀場外，第四次則是在Vogue Fashion Night Out 活動現場，「但昨天這次的合照，真的是我等了21年的一刻」。 莫莉說，她從以前愛上蔡依林開始，就告訴自己總有一天要努力到讓蔡依林能夠看見她，「有一天我要成為自己心中理想的那個模樣跟蔡依林見面，這一天在昨天實現了，Jolin竟然一見到我就喊了我的名字莫莉，喊我名字！超激動！竟然說她知道我從小就開始喜歡她，竟然跟我說：『妳很棒』，竟然還跟我說她有收到我送她的聯名包！那個好棒！我不敢相信」。 ▲莫莉10歲第一次和蔡依林合照。（圖／翻攝自莫莉臉書） 雖然她每次看到Jolin本人都激動到很想哭，聽到那些話更讓她差點當場噴淚大哭，但為了合照漂亮還是忍住了，「我真的是一秒原地要把事情鬧大，一秒差點噴淚哭出來，但忍住了因為合照還是要漂亮吧！忍到車上時看到照片跟影片再哭一遍，你們懂這歷史性的一刻嗎？你們懂我有多感動嗎？覺得自己一直以來所努力的一切都更值得了，套一句姐說的話：『在任何時刻，都要選擇相信你自己！有夢最美！不要放棄自己任何瘋狂的夢想或目標』。」最後，她也不忘感謝品牌讓她有這個難能可貴機會，也喊話Jolin：「謝謝蔡依林給了我滿滿的溫暖還有打氣，我永遠愛你」。（編輯：郭佩蓉） ▲莫莉從愛上蔡依林開始，就告訴自己總有一天要努力到讓蔡依林能夠看見她。（圖／翻攝自莫莉臉書）