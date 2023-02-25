天氣忽冷忽熱怎保養？皮膚醫教「3要點」：適應溫差變化
近期天氣忽冷忽熱，適宜的溫度以為春天將要到來，結果連假先迎來一波低溫特報，「彈跳式溫差」讓皮膚受到刺激，一下冒出腫痘又一下乾燥脫皮？開業皮膚科醫師趙昭明建議，在這種氣候不穩定的天氣，盡量避免過度清潔，不用隨著天氣每天狂換保養品，選擇一套平常用習慣且保濕為主的即可，最重要的是，注意清洗肌膚用溫水、睡眠質量要好、避免重口味讓皮膚產生發炎反應，就能在氣溫飄忽不定的時期，讓肌膚維持健康狀態！
記者鍾怡婷/綜合報導
趙昭明近一步表示，季節交替的時候，肌膚容易敏感紅癢是因為溫度濕度變化大，導致肌膚無法快速適應，這時候保養品要選擇溫和，避免深層清潔、去角質，無論是身體、臉、頭都是一樣的原理，比起隨著氣候狂換保養品，選擇一套用習慣且保濕為主的可以穩定肌膚。此外，多喝水可以加速身體的新陳代謝，讓皮膚循環變好，也能快速適應溫差變化，避免忽冷忽熱就紅腫發癢。
醫師也提醒日常注意三件事，就能讓肌膚維持健康狀態！首先，洗臉別用太冷、太熱的水溫，以攝氏35、36度水溫最佳，簡單來說就是「水溫要與臉部肌膚溫度差不多就好」，洗完之後記得用毛巾按壓殘餘水珠，並且定期更換毛巾；第二件事，睡眠品質不好會影響代謝免疫，進而讓肌膚產生各種問題，也要記得定期清潔寢具，假設床單不乾淨就會容易過敏，發生致痘性皮膚炎。
最後除了多喝水外，天氣若是突然變冷，大家就會喜歡吃麻辣火鍋、甜食，當吃得口味比較重，就會對肌膚造成負擔，舉例來說，甜食吃多會對肌膚保護力產生氧化作用，自由基釋放毒物物質，讓皮膚有發炎反應，若真得要吃就是要控制攝取量，否則小心皮膚黯淡無光！