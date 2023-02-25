蔡天鳳「前後任丈夫」關係超好！友痛揭殺人內幕：好恐怖
28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害碎屍，部分屍塊甚至還被烹煮，兇嫌犯案手法相當兇殘，震驚社會。而鄺姓前夫（Alex）一家涉嫌重大，目前前夫、前公婆和前大伯等4人皆被警方逮捕。對此，蔡天鳳閨密豹太就透露她生前不僅供養前夫一家，現任老公Chris也和前夫認識，關係不錯，更讓前夫一家住進豪宅，如今卻因為錢財問題命喪黃泉，讓豹太心痛不已。
娛樂中心／綜合報導
根據《香港01》報導，蔡天鳳的閨密豹太表示蔡天鳳個性非常善良，和前夫10年前結婚，離婚後並未交惡，和譚家太子爺Chris再婚後，仍對前夫一家相當照顧，不僅買豪宅讓前夫一家居住，甚至出錢幫前大伯買房；而現任老公Chris和前夫鄺男也認識，蔡家、譚家和鄺家關係都不錯，過年還會一起聚會，就連Chris父母也將蔡天鳳與前夫生的兩個子女視為親孫一樣愛護，毫無隔閡。
豹太指出，近期蔡天鳳想出售前夫一家所居住的豪宅，似乎就是引發殺機的導火線，替她招來殺身之禍。但是賣房一事純粹只是投資考量，她也會再替前夫一家另尋住處，「她那麼疼愛小孩，怎麼會讓他們沒有地方住？」另外，豹太也透露蔡天鳳失蹤以後，親友擔心她被綁架而報警，但蔡天鳳家人當時卻接到蔡前夫來電，哭著問：「為什麼報警前不先通知我？」讓親友聽到以後心都沉了一下，感覺事有蹊蹺；加上前夫哥哥在調查時說法前後不一，也引發警方懷疑。
此外，豹太也爆料鄺男早年曾涉及黃金買賣詐騙案遭到通緝，過去也曾慫恿蔡天鳳和Chris投資雞蛋仔和賭博生意，不過蔡天鳳和Chris不好賭，只答應投資雞蛋仔生意，但最後也因為虧損而關店，鄺男平常不務正業，生活主要也都是依靠蔡天鳳照顧。豹太不捨表示，蔡天鳳為人善良，又經常參與慈善活動，近期更成立動物慈善機構，她不理解為何鄺男一家要下此狠手，「好恐怖，全家都處心積慮」。（編輯：郭佩蓉）