SBL／台銀、裕隆同日獲勝　明將對決爭冠

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此戰臺銀與昨日一樣，開賽以本土先發應戰，雖一度以7：13落後給柏力力，但經過暫停後他們重振旗鼓，多點得分迎頭趕上，首節打完15：16剩下1分落後。次節柏力力布依德（Julian Boyd）陷入犯規麻煩下場休息，臺銀把握對手禁區門戶大開，替補出發的瑪哈尼多次強攻籃下，還在一次快攻中完成精彩暴扣，張家禾更在最後飆進壓哨中距離，半場打完臺銀44：32雙位數領先。
易籃後柏力力先靠蔣浩偉連續兩記外線追上分差，再由上半場陷入犯規麻煩的布依德挺身而出，他單節拿到15分，幫助柏力力在第三節打出31：17比分，以63:61反超臺銀。關鍵末節雙方在進攻端你來我往，不過臺銀憑藉高健益兩記關鍵三分彈維持小幅領先，且讀秒階段柏力力發邊線球違例，就在張家禾中距離命中奠定勝基後，臺銀終場就以84：77收下三連勝。
臺銀本賽季關鍵時刻總是有外援之外的球員適時跳出，特別是因足底筋膜炎傷勢缺席第一階段的高健益，他這場在末節的兩顆外線尤為重要，也讓臺銀總教練陳國維提到本土球員的重要性。陳國維表示，這季各隊外援實力相當，基本上就是考驗本土戰力，特別是有些球員在自己隊上已待上三、四年，重要時刻非常需要他們，也希望他們保持這股信心。
稍晚第二場賽事由裕隆出戰台啤，前兩節打完裕隆37：30取得領先。下半場台啤改變進攻模式，特別是豐正凱不斷透過隊友掩護要到得分機會，他也另貢獻一記外線與3次助攻，幫助台啤57：60追到剩3分落後。末節剩下不到一分鐘，兩隊只有4分差，台啤卻在裕隆防守壓迫下發生要命傳球失誤，葬送逆轉機會，最終裕隆就以77：70賞給台啤三連敗。
值得一提的是，今日獲得勝利的臺銀與裕隆，賽後在第二階段戰績皆以3勝2敗排第一，因此明日兩隊交手，將會決定誰才是此階段冠軍。攤開雙方本季對戰紀錄，裕隆雖以2勝1敗佔有優勢，不過裕隆總教練邱大宗表示，臺銀防守陣勢多變，會盡量利用夏普（Walter Sharpe）製造更多內、外進攻機會，打亂敵方防守部陣。
而臺銀總教練陳國維則表示，裕隆夏普經驗充足，倘若過多防守包夾，可能導致裕隆有更多外圍投射機會，因此防守上除了會積極壓迫，同時也會盡量限制對手三分球出手，全力搶下明日勝利。