陸生清零／陸生在台數反映兩岸情勢　學者籲我方釋出善意

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台大政治系教授左正東提到，其實在疫情前，陸生就有減少，但當時陸方還未改變陸生來台政策，是民進黨政府在疫情期間，對陸生來台有限制、歧視性的政策，就給了陸方政治性報復的藉口。
中國何時會解禁？
台灣去年11月放寬陸籍研修生入境後，已經有300多位來自中國大陸各省市學生申請來台研修，配合各校開學期程陸續入境。
短期研修、交換生看似逐漸回溫，但究竟何時會回到疫情前人數，以及中國何時會解除學位生禁令呢？
陳振貴認為，陸生在台數目，代表兩岸政治氛圍緩和的程度，若來台陸生數多、陸客多，對岸就不太可能武赫台灣，以目前來看，研修生、交換生逐漸入台，兩岸關係有點「春暖花開」的意味，若數量漸漸擴大，可以期待學位生明年可能解禁，盼民間團體、學校盡量促成。
他說，國民黨主席夏立言日前訪中，拜會新任中國國台辦主任宋濤，提到會促進兩岸交流、共榮、和平發展，感覺今年會積極開放兩岸交流，建議國民黨、民眾黨、民間團體等可以多與陸方交流、拜會，把台灣渴望學術交流的意見帶過去。
升學資訊平台「大學問」網站執行長魏佳卉說，目前台灣對於大陸學位生、研修生都開放了，該發的證件也發了，主要還是卡在陸方各省市是否批准這些學生的入台證件。但她認為，今年開放學位生入台不太有機會，主要是作業時間來不及，通常都是6月招生、3月公告簡章，現在看起來不太可能。陸生來台好像回到過去陸生元年時，從開放交換、研修生開始，再開放學位生，一樣的經歷又重來一次。
世新大學副校長李功勤則說，預期研修生數量會慢慢回復，但要回到盛況，還是持審慎的樂觀，第一是政治上的風險，從前馬政府時代，兩岸關係相對穩定，不管高層或相關部門對話順暢，蔡政府時代，兩岸關係冷，陸生在好幾波境外生入境政策，都是最後一批，傷了許多陸生及家長的心；第二是大陸很多學校都要求國際化、在各國有許多姊妹校，陸生多了很多選擇，台灣得跟其他國家競爭。
陸生不來 為何不拓展其他境外生源？
陳振貴坦言，失去大陸的生源之所以對高教造成衝擊，是因為其他境外生源相對難招，首先需要有雙語環境、提供全英文授課，但必須有師資、經費，目前台灣很少學校有提供全英文授課，像實踐大學就花了5、6年才有2個全英文學位學程。另外就是要有華語中心，東南亞學生還要提供獎學金、打工機會，來台陸生家境都不錯，比較不須花額外成本。
魏佳卉說，境外學位生是採外加方式辦理，有招生名額10%的限制，但短期研修生沒有數量限制，且來台時間短，要付出的協助與成本相對較低。李功勤則指出，東南亞生源有限，外籍生超過一定比例要納入生師比計算，亦即增加學生也要增加老師，學校有成本考量。
台灣還能怎麼做？
當初台灣開放陸生來台就學及採認大陸學歷政策有「三限六不」，包括限辦學績優學校、限制來台陸生總量、限制醫事、國安及高科技等領域的學歷採認；不加分優待、不影響台灣學生就學權益（採外加名額）、政府不編列獎助學金、不允許校外打工或兼職、陸生停止修業或畢業後不得續留台灣就業、不得報考公職人員考試等。
對於目前兩岸情勢、中國禁令，台灣還能怎麼做？左正東建議民進黨政府應該向陸方宣示，陸生來台會非常穩定開放，未來入境政策不會再對陸生有所歧視，並改善陸生來台待遇，給予陸生跟外籍學生平等的待遇，如陸生納健保及開放擔任研究助理的機會。再來是政府應該想辦法跟大陸官方進行協商、談判，在相關的政策配套上，說明如何保障陸生來台便利性與待遇公平性，以此說服陸方。
魏佳卉建議開放大陸教師、教授等專業人士入境，來台移地教學或學術合作，透過雙邊互訪，刺激兩岸年輕人共同成長，且過去研修生是整班來台，總要有教師隨隊輔導，或先來台灣對接課程，才會加強來台意願，呼籲台灣政府釋出善意。
陳振貴提到，大陸已全面採認台灣大專校院學歷（軍警除外），反觀台灣僅採認大陸高校學歷346所，對於陸生來台諸多限制，建議應逐年審核增加採認大陸高學歷。此外，目前有資格申請來台就讀的大陸學位生，僅限中國六省二市，也建議逐年開放以符合需求；在對陸招生部分，則建議開放雙聯學位、跨境學位等小規模試辦。
李功勤表示，台生赴陸求學，其實享有跟陸生同等權益，但陸生來台求學卻有許多不公平，目前各大學有幫陸生買醫療保險，但還是希望能鬆綁政策，比照境外生納入健保，並給予政府同等獎學金補助。