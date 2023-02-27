跑攤止飢補給站　賴品妤推薦選區好滋味

民進黨立委賴品妤身為區域立委，深耕地方勤基層，而選區幅員遼闊，時常無法好好坐下來吃飯，這時候方便即買即吃的在地小吃就成了好選擇，賴品妤對於選區中的好滋味如數家珍，不僅時常光顧，也很常帶回國會辦公室給同仁們分享，也希望民眾有空到金山、萬里遊玩時也不要錯過。
記者陳威叡／台北報導
賴品妤首先介紹的是「金山王肉包」，地點位於金山區最熱鬧的中山路，更是在地知名的排隊名店，最常吃的就是店內招牌鮮蔥肉包，鮮甜多汁又不膩口，一不小心就會多吃一顆，而高麗菜包、魯肉包、紅豆包、酸菜包都是非常熱銷的產品，若要節省排隊時間，來之前也可先打電話訂購。
接著賴品妤推薦「萬里香手撕包」，認為手撕包顧名思義就是要直接用手撕，才更覺得好吃，拉絲起來質地很柔軟又有淡淡奶香，而店內除了手撕包之外，牛角麵包也同樣是招牌美食，表皮吃起來香脆，內餡則是Q軟，就算隔天烤著吃也同樣美味。
最後則是同樣位於萬里的「米琪淋乳凍蛋糕」，就在萬里香不遠處，賴品妤說，店內的招牌乳凍蛋糕，上下兩層海綿蛋糕包覆醇厚的奶凍，口感綿密不甜膩，又帶有淡淡奶香，更是自己時常購買的伴手禮，也是國會辦公室與服務處同仁喜愛的點心。
賴品妤也透露，自己則是較常吃米琪淋的大泡芙，不僅視覺驚人比拳頭大，酥脆的外皮搭配不膩口的內餡，不僅適合現買現吃，回去冰冷凍也是一種特別吃法。介紹完上述選區中的好滋味，賴品妤最後也歡迎民眾前來選區遊玩，也別忘了嚐嚐這些選區中的好滋味。