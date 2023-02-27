巷仔內／被傷透心的陸生　成政治角力的犧牲者

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當初台灣開放陸生來台就學及採認大陸學歷政策有「三限六不」，包括限辦學績優學校、限制來台陸生總量、限制醫事、國安及高科技等領域的學歷採認；不加分優待、不影響台灣學生就學權益（採外加名額）、政府不編列獎助學金、不允許校外打工或兼職、陸生停止修業或畢業後不得續留台灣就業、不得報考公職人員考試等。雖然近年來有部分鬆綁，實務上仍有諸多限制。
「陸生來台除學費比台生貴很多，也無法像其他國際生被納入健保，即使學校有幫忙保醫療保險，但每次理賠最多僅1000元，是能做什麼？」說起來台7年遭受的不公平，陸生Y的語氣充滿無奈。
他提到，自己負擔醫療費最貴的一次，是騎車摔傷，光拍X光、處理傷口、回診，就花了快3萬元，「陸生簡直沒有生病的本錢！」雖然台灣政府聲稱有鬆綁政策，陸生可以實習、擔任教學或研究助理，但不能拿錢，若被查到就會被遣返，沒有人敢冒這個險。
「會介意男朋友是大陸人嗎？」這是陸生Y曾問班上女同學的問題，大家毫不意外的都說「會」。他說，自己已經很習慣陸生難以融入台灣這回事了，台灣人對大陸人還是有戒備心，且生活圈不同，也很難參與台生的集體活動。
中國政府在109年4月宣布禁止陸生赴台就學，一群陸生、準陸生曾發表聲明，呼籲兩岸不要讓陸生消失，並提到台灣對於陸生「三限六不」的歧視性政策只是他們感受到傷害的一部分，台灣對於自身對世界差序格局認識下，來自「落後」地區的外來人的結構性歧視，更是滲透在政策、文化和生活之中，更不必提台灣政府和社會對於大陸的偏狹認識和不友善；「這些都讓我們在學習和日常生活中遭遇過困難、感受到失落、孤獨和創傷。」
縱使陸生滿身是傷，仍然帶著對台灣的理解，在兩岸和平中扮演重要角色，該聲明就指出「陸生是基於在兩岸生活的經驗和對兩岸的認識，實際上可能是最瞭解台灣的大陸人，也是最有可能在兩岸間實現理解與溝通的人」。
陸生Y也說，兩岸學生一定要有交流，這有助兩岸和平，因為政黨輪替的關係，現在大陸對台灣印象很差，網路、輿論風向傾向武力統一，很多沒有與台灣交流過的大陸人，會被媒體煽動，有極端想法，認為蔡政府的政策都是人民投票投出來的，但來過台灣就知道，政府政策又與人民有什麼關係呢？細看評論區幫台灣講話的，幾乎都是來過台灣的陸生與在大陸的台生，因為有交流、理解，才能持中立、友善觀點。
台灣教育部109年8月5日宣布開放所有境外生返台，卻在當晚髮夾彎改口，澄清在籍陸生不在開放名單中，此舉傷了許多陸生的心，視之為歧視性政策，批評教育部政治凌駕教育專業。
一名陸生曾在網路上提到，她一直都知道，當出現爭端時，陸生總是同時承載台灣和大陸的雙重排斥、謾罵，兩面不是人、吃力不討好是家常便飯，要填補兩岸撕裂留下的巨大傷口，陸生簡直是自不量力，但卻不會停止這樣做。
兩岸人民就像是大人吵架、波及到無辜孩子一般，人民總是政治角力的犧牲者，一如這次台灣因為疫情，在境外生入境政策上，對陸生的歧視、不平等待遇，又如中國禁止陸生赴台就學，背後對台施壓的政治考慮，最後犧牲的都是人民。
陸生議題牽扯兩岸政治最敏感神經，在這次採訪過程中，常常會遇到受訪者提醒這個不要寫、那個不要登，就是擔憂一個不小心就壞了兩岸恢復交流的好事，可以看出大家都在小心翼翼守護這得來不易的交流關係。
但其實不論是親中派、台獨派，兩岸交流絕非壞事，總要「知己知彼」，但其實兩岸交流，可以受政治角力那樣複雜，也可以回歸到人與人相處那樣簡單。採訪過程中，看到陸生對台灣的喜愛、理解我們的國際困境、心疼「亞細亞孤兒」，都希望兩岸政府與人民能以和平、理性溝通，放下彼此偏見，以及「逢台必獨」、「逢中必反」的敵意。
台灣對陸生的各種限制，可以從陸生個人面，來理解其身處不公、不友善的生存困境，也可以抬高到政治面，理解台灣的防備心、人民的意識等，該如何拿捏、放寬，都考驗著政府的智慧，以及如何定位兩岸關係。