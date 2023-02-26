今晨最凍9度！北北基宜嚴防大雨　明日起回暖3天再變天

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氣象局也針對9縣市發布低溫特報，包含新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、苗栗縣、金門縣則有10度以下氣溫發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有低雲，大台北、宜蘭有弱回波，大台北及宜、花局部降雨。截至6：33本島縣市平地最低氣溫依序為新北(石門區)9.0度，桃園(大溪區)9.8度，新竹( 湖口鄉)10.1度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中 神岡區)11.0度，南部(高雄大樹區)11.2度，東部(宜蘭五結鄉)10.0度。太平山最低氣溫亦降至零度以下，為－0.7度；台北測站降至12.8度，已符合「大陸冷氣團」定義。
吳德榮說，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受「大陸冷氣團」影響，北台冷，其他他區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫，應注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部9至15度，中部11至20度，南部11至25度，東部10至23度。
吳德榮表示，明（27）日白天起至週三（1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。週三晚起至週五（3日）東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響小。週六（4日）水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。（編輯：孫唯容）