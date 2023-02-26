名媛蔡天鳳殞命！65歲「前警察公公」疑為主謀　動機曝光

今晨最凍9度！北北基宜嚴防大雨　明日起回暖3天再變天

▲中央氣象局指出，今（26）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；臺灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。（圖／記者葉正勳攝）
▲中央氣象局指出，今（26）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；臺灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。（圖／記者葉正勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（26）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；臺灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。同時，受到東北季風影響，氣象局表示，臺北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，並針對基隆市、宜蘭縣、新北市、台北市發布大雨特報。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對9縣市發布低溫特報。（圖／氣象局提供）
氣象局也針對9縣市發布低溫特報，包含新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、苗栗縣、金門縣則有10度以下氣溫發生的機率。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有低雲，大台北、宜蘭有弱回波，大台北及宜、花局部降雨。截至6：33本島縣市平地最低氣溫依序為新北(石門區)9.0度，桃園(大溪區)9.8度，新竹( 湖口鄉)10.1度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中 神岡區)11.0度，南部(高雄大樹區)11.2度，東部(宜蘭五結鄉)10.0度。太平山最低氣溫亦降至零度以下，為－0.7度；台北測站降至12.8度，已符合「大陸冷氣團」定義。

吳德榮說，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受「大陸冷氣團」影響，北台冷，其他他區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫，應注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部9至15度，中部11至20度，南部11至25度，東部10至23度。

吳德榮表示，明（27）日白天起至週三（1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。週三晚起至週五（3日）東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響小。週六（4日）水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。（編輯：孫唯容）

台鐵板橋車站驚傳民眾落軌！當場遭撞身亡　警消處理中

日本北海道外海地牛翻身！芮氏規模6.1　未造成海嘯威脅

學甲槍擊案嫌犯押解回台　陸委會肯定：兩岸警方合作良好

阿里山鄉民代表梁宗賢　疑酒駕台18線自撞身亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀