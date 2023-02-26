曹佑寧曬王淨視角照放閃！網友一句話扎心：你拍得比較好
被封為「演藝圈發電機」的王淨，與男星曹佑寧爆發緋聞，春節時逛年貨大街被抓包，陸續出現同款戒指、手鍊，戀情因此曝光，隨後同遊日本京都，IG上發文都是情侶旅遊放閃實時紀錄，事後男方大方認愛，對於這段戀情，經紀公司以不干涉藝人私領域交友任其發展，外界相當看好，甚至連粉絲都不排斥這組新情侶誕生，開始評比雙方為另一半攝影的技術，讓人哭笑不得。
記者江芷稜/綜合報導
王淨與曹佑寧一同出遊，在國外沒有粉絲緊盯，互動相當放鬆，並以情侶視角為對方拍照，給網友們細細品味，王淨透露旅行最後一天，在古著店挖到一條可愛的圍巾，而且天空適時下起雪了，堪稱是京都的道別禮物，在浪漫氛圍下拍的雪景照，卻被捕捉到眨眼瞬間，自嘲「我大ㄆㄧㄚˇ眼了，真的是OK謝謝ㄟ」，狠虧男友的攝影技巧，不過，她臉龐純淨可愛，即使眼睛沒睜開，依舊非常俏皮。
近日加入實境節目《來吧！營業中》的曹佑寧則發文「IG文案也在營業中」，曬出王淨拍的文青風作品，包括低頭沉思、拿著柳橙汁的背影，對於女友努力的精心側拍，他有點摸不著頭緒，苦思文案該怎麼下筆，結果網友一面倒，力挺他拍的王淨美圖大勝王淨拍的男友背影照，搞笑說「小曹拍照技術比較好」、「對不起，但是你的拍照技術真的比較好」。
王淨隨後又曬出一張電風扇的照片，卻沒有配上文字，反倒是王子留言「有種寧淨的感覺」，巧妙結合王淨與曹佑寧的名字，跟物品又搭配得完美無缺，讓她忍不住誇讚說「太扯了，我想了三天還沒想到」，小情侶的文案比賽，洋溢戀愛的粉絲泡泡，有趣的照片、文案PK賽讓網友哈哈大笑，表示「大家都只在乎誰拍的比較好，好可愛」，絲毫沒有忌妒的意味。