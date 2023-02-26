粉絲太禮貌張信哲受打擊！鬆口吐「萌念退休時機」

張信哲於昨（25）日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0 演唱會」，會後他進行慶功訪問，除了公布接下來要到大陸、美加開唱外，還提到他擔心體力與狀態，因為先前動過聲帶手術，坦言：「那是我第一次有退休的打算。」
記者吳雨婕/台北報導
張信哲表示，唱完後很累很開心，給自己95分的評價，接著坦言其實台北辦演唱會的時候很忐忑，還是會擔心票房，來看的觀眾反應，「我在後台跟大家說怎麼場內一點聲音都沒有，登場了也還是沒聲音，一開始真的有被打擊到，大家太有禮貌了。」直到後來聽到歌迷此起彼落的尖叫聲，才讓他安心，還有熱情粉絲衝到台前獻花、卡片給他，他開心笑說：「一時不知道怎麼接，有這個心意，我會盡量收。」
而在慶功會上，張信哲還公布了之後將去內地、美國、加拿大等地舉辦演唱會，卻沒見高雄場，他解釋，高雄場演唱會想放在返場，「可是中間場次一直加進來，而且每場都很重要，就被擠到後面去了，還有歐洲場，上次沒辦得要唱，但無論如何，希望大家都能來支持。」張信哲也提到，其實「未來式2.0」是想要開在戶外場地，但由於小巨蛋是室內場地，所以許多方面都做了修正、縮減，讓他覺得有點可惜，「如果高雄是到戶外辦，希望能把更完整的設計呈現。」
之後就是馬拉松式的舉辦演唱會，張信哲透露，其實基本上演唱會安排不喜歡排的很密，也不喜歡連著唱，而後他說起曾因為胃食道逆流使喉嚨長息肉，因此動過聲帶手術，「醫生都無法保證開刀後能不能恢復，那是我第一次有退休打算。」這也是為什麼他通常舉辦演唱會都會相隔幾周，「我都會讓自己嗓子有充分休息的時間，這樣才能保證每次都有好的狀態。」