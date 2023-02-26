徠卡D-Lux 7推 「007限量版」 特務風格大叔們心動了
行動通訊的年代裡，對於一般人來說手機已經取代相機，成為記錄生活的工具，但手機拍照真的能取代相機嗎？對於攝影老玩家來說，答案可能是否定的！而在老玩家心裡，相機品牌的天花板就是徠卡，近年更是走入時尚圈，跨足電影聯名，日前宣布推出「徠卡D-Lux 7相機007限量版」，一如007經典形象，在鏡頭蓋特別改為槍筒設計，同時提供一款槍套風格的皮套，售價69,800元。
記者周淑萍/綜合報導
1962年詹姆士龐德首次在電影《第七號情報員》（Dr. No）中亮相後，詹姆士龐德變成為了經典，低調優雅、時刻待命的特質成為徠卡 D-Lux 7聯名款的特色， 這次限量版相機不僅外觀優雅，還配有一系列專屬設計。相機飾皮由菱格紋高品質材料製成，這是D-Lux 7上的首次嘗試。相機指柄上印有精妙的菱形圖案，並配有手腕帶。機頂板飾有007標誌，並在熱靴處刻有限量編號。
此外，迎合007的特性，限量版加入經典的「槍筒」設計，在自動鏡頭蓋的地方加入了槍筒，相當搶眼，同時在皮套上也是滿滿的詹姆士龐德風格，採用槍套風格皮套，為相機提供安全防護，方便攜帶，同時隨時準備拍攝，化身街頭攝影特務。
徠卡 D-Lux 7 搭載大尺寸感光元件和高速鏡頭（徠卡 DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH 鏡頭，35mm等效焦距：24-75mm）。1962年《007之諾博士》的上映標誌著詹姆士·龐德系列電影問世，為紀念這一歷史時刻，這次徠卡特別版套組限量發售1962套，售價為69,800元，有徠卡和007雙加持之下，料能吸引玩家收藏。