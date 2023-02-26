復出求翻身！范冰冰：封殺很殘酷　他轉型歌手榮登排行榜

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因為女友周揚青毀滅性爆料，淡出螢光幕2年的羅志祥，一度遭到眾人圍勦，所幸在花蓮縣長徐榛蔚力挺下，前年重新站上舞台，還是跨年重要場合，儘管事前遭到抵制，他以20分鐘不斷電的熱力舞曲，證明實力不減，高調重返小巨蛋開唱，收穫滿場歌迷支持。他也回饋鄉親支持，去年再回花蓮唱跨年，立委傅崐萁曾說「花蓮會永遠為家人留一盞燈」，結合在地溫情喊話的復出，成了演藝圈一股暖流。
王力宏新曲訴心聲 賭城開唱喚起回憶殺
金曲歌王王力宏因婚變重創形象，在官司未決前想要重新出發，著實是一步險棋，於是選擇海外試水溫，1月底在美國拉斯維加斯開唱，再度以情歌王子形象征服歌迷，舊歌喚起一波回憶殺，兩首新歌《ONE 一個》、《想見就能相見》訴盡這段期間低潮期的心聲，唱來絲絲入扣、打動人心，幾乎是零負評演出。
他稱經紀人邱瓈寬（寬姐）以前是貴人，現在是「跪人」，表達對提攜者的感謝，在寬姐的運籌帷幄之下，新歌LIVE版本橫掃各大音樂排行榜，影音經由小紅書、抖音產生擴散效應，國外演出成功，也有意重返台灣開唱，是非常成功的一場逆轉勝。惟因離婚官司仍是不穩定因子，李靚蕾的發文影響輿論甚鉅，若要重返樂壇，勢必要解決此問題。
張哲瀚戲劇路受阻 轉型歌手再出發
男星張哲瀚在中國戲劇圈發展多年，因《山河令》嘗到暴紅滋味，卻因一張多年前在日本神社前拍的照片，被以不愛國原因「強迫消失」，雖失去演戲這條路線，但早已經營服飾副業的他，其實收入並不匱乏，擁有一副好歌喉的他，也轉型朝歌手方向邁進，由於數位音樂大行其道，在歌迷支持下，他去年推出單曲《憂傷的晴朗》，發售僅4天就登頂iTunes全球總榜第一，陸續在20多個國家都名列前矛。
即使微博發聲管道遭到註銷，張哲瀚改在IG上與歌迷互動，經常發表自彈自唱的影片展現其歌喉，今年初再度發行新專輯《深藍者》，親自為新歌《途》填詞作曲，記錄了與老友近600公里騎行途中的所見與所感，發行後名列海外音樂榜前10名，維持穩定的曝光度。
范冰冰再度驚豔紅毯 事業重心移往韓國、香港
曾經當紅的女星范冰冰，2018年捲入逃漏稅風波，遭到官方封殺，驟失女主角的身分，還被列為「劣跡藝人」，演藝事業停擺，但這幾年她並未氣餒，企圖重返螢光幕，在韓劇《Insider》客串一角，以范爺的霸氣風範回歸，去年在釜山影展獲得「亞洲內容獎──傑出亞洲演員獎」，證明人氣不減。
今年她以香港電影《綠夜》踏上柏林影展紅毯，一襲白色旗袍領禮服，再度以中國風風靡海外粉絲，她親切粉絲簽名、拍照，並以飛吻和鞠躬回應影迷的支持。她不矯情地說，被封殺的這幾年很艱辛，「5年沒有拍戲對一個演員來說其實挺殘酷的，我覺得我很珍惜一個這樣的機會，比任何的時候都珍惜」、「每個人的生活都有高峰與低谷，當跌到谷底，就努力站好再度爬上去」，不會放棄演戲之路。