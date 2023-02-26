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黃喬歆難忍男友失聯到家堵人　竟被「女生內褲」羞辱調侃

▲黃喬歆難忍男友失聯到家堵人，竟被女生內褲羞辱調侃。（圖／衛視中文台提供）
▲黃喬歆難忍男友失聯到家堵人，竟被女生內褲羞辱調侃。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請劉曉憶、王晴、黃喬歆和錢柏渝，分享自己被渣男話術欺騙的親身經歷。其中黃喬歆自認會觀察對方、詢問對方是否單身後，才會進一步交往，殊不知再怎麼小心謹慎，還是遇到看似溫馨接送情，即便對方家裡有多的女用鞋和盥洗用具，還是被騙說是姊姊一起住，後來發現對方早已有未婚妻，自己一直被瞞在鼓裡，傷心不已。

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▲《一袋女王》超瞎渣男話術大盤點主題錄影，左起為王晴、黃喬歆、曾國城、JR、巴鈺、錢柏渝、劉曉憶。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》超瞎渣男話術大盤點主題錄影，左起為王晴、黃喬歆、曾國城、JR、巴鈺、錢柏渝、劉曉憶。（圖／衛視中文台提供）
黃喬歆自認是個不會輕易跟追求者在一起的人，一定都會觀察一陣子再決定，沒想到卻還是遇到渣男。黃喬歆透露該男很久之前就認識，自己還曾經跟對方當時的女友吃過飯，席間女生對這個男生讚譽有加，說男生很體貼，也很會製造驚喜。

過了2、3年後，黃喬歆工作關係再遇到這個男生，此時的他已經分手恢復單身，加上那天工作結束後有點晚了，男生就問黃喬歆要不要載她回家，黃喬歆心想大家都認識就答應了，回到家，後黃喬歆傳訊息給對方表示感謝，2人從此開始聯繫。
 
感情進一步升溫後，男生開始帶著黃喬歆跟自己的哥兒們、朋友吃飯認識，交往後，黃喬歆也曾經去過男生家中，發現男生一個人住，但門口卻有女生的鞋子，浴室有另一副盥洗用具，男生解釋因為家裡有養貓，他常常因為工作不在，所以就會請姊姊來家裡幫忙餵貓，黃喬歆聽完也覺得合理。2人交往快半年後，黃喬歆傳訊息給男生，對方總回在忙、在工作，感情似乎已經開始淡化，黃喬歆因為聯絡不到對方，於是決定去他家堵他，沒想到男生讓她進家門後，直接走進廁所，出來的時候手指上還勾著一條女生內褲，然後嗆黃喬歆說：「看到這樣子，妳還不懂嗎？」黃喬歆這才明白之前男生說的「姊姊」，其實是住在他家裡的另一個女生。

接下來男生更說自己其實一直都有個未婚妻，當時被愛迷昏頭的黃喬歆，聽到後竟回：「就算有未婚妻，還是可以見面。」這時男生也正好要出門工作，黃喬歆想說就搭他車一起出去，找方便的地方讓她下車就好，沒想到男生竟然回嗆：「要是她的頭髮掉在車上被未婚妻看到怎麼辦？」讓黃喬歆氣到說男生之前追她的時候最好頭髮都不會掉，在節目上陳述這段被騙的經歷時，黃喬歆更一度紅了眼眶，讓眾人看了心疼不已。本集將於明（27）日晚上10點衛視中文台播出。 

▲黃喬歆認為在海邊被搭訕的機率很高。（圖／中天提供）
▲黃喬歆曾交往過偷藏未婚妻的渣男。（圖／中天提供）

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