Google Play下載冠軍《ChatGPT》是假的！快刪免得被盜刷
ChatGPT掀起一股 AI聊天機器人熱潮，但如果手機上有下載《ChatGPT》這款App的人可要特別注意了，Sogi手機王網站總編輯張利安在自己的「張里歐 LeoFB」揭露：「Google Play 上的 ChatGPT 是假的！」同時提醒已經下載的用戶，如果已經下載且被強迫訂閱者，記得快點去取消訂閱，因為有不少人被盜刷約1200元的費用。
記者周淑萍/綜合報導
ChatGPT正夯，就有不法份子看到這股AI話題，火速開發一款同名App《ChatGPT－AI Chat,AI Friend》，提供Android 系統用戶在Google Play下載，但張利安在FB上Po文提醒：Google Play 上的 ChatGPT 是假的，最近很夯的 AI 工具，目前只有網頁版開放使用，如果已經下載，記得先檢查是否有被設為強迫訂閱。
📍Android取消訂閱：進入 Google Play點選自己的圖像後，進入「付款與訂閱」查看已經訂閱的 App，點選該項目後「取消訂閱」。
📍iPhone 取消訂閱：打開「設定」點選最上方的個人頭像，進入 Apple ID 頁面，點選「訂閱項目」，進入頁面，查看目前訂閱的 APP 或服務，點選該項目後「取消訂閱」。
《NOWnews今日新聞》實際進入Google Play檢視《ChatGPT－AI Chat,AI Friend》，發現該款App已經有超過100萬次的下載，且目前是工具熱門免費項目的第一名，評分為3.1顆星，從近期的留言可以看出不少人都誤入釣魚網站， 留言內容包有：「被盜刷1200元」、「被引導到英文網站，以為是註冊頁面，卻被刷1216元」、「都給色情網站及網址」、「完全不是那個ChatGPT」、「釣魚App」、「安裝過程說需要輸入信用卡資料驗證用，結果被刷了兩次1220元」，請民眾務必要當心。