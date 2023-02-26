香港名媛蔡天鳳「生前遺願」惹心疼！富二代老公崩潰發聲
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害，兇嫌犯案手法相當兇殘，震驚社會。而鄺姓前夫（Alex）一家涉嫌重大，目前前夫全家皆被警方逮捕。她生前供養前夫一家，最後卻疑似因金錢問題命喪黃泉。對此，她現任老公譚仔米線太子爺Chris得知愛妻死訊後難掩情緒崩潰痛哭，承諾會照顧好她的4個孩子。個性十分善良的她，身旁親友都對她稱讚不已，現任公婆對她的過去也毫不在意，將她視為「親生女兒」疼愛，前後任家人也常相約出遊，怎知如今竟發生無法挽回的憾事。
娛樂中心／綜合報導
蔡天鳳在18歲時嫁給前夫，育有2名子女，後來因個性不合離婚，2016年再婚譚仔集團太子爺Chris，並生下2名子女；即使再婚也沒有與前夫交惡，甚至無微不至地照顧前夫一家。根據《巴士的報》報導，她的現任公公譚澤均非常喜歡她，時常對外表示：「她不只是我媳婦，更像我女兒。」對待她前夫一家人也非常友善，兩家人時常聚會，雙方父母不久前甚至才相約出遊。
而Chris得知愛妻慘死在前夫一家手中，難掩情緒崩潰痛哭，他了解老婆最疼愛孩子們，發聲承諾：「我會照顧好Abby所有的孩子。」讓身邊親友相當心疼，表示他其實非常偉大，對蔡天鳳與前夫所生的2名子女視如己出，Chris父母也將2名子女視為親孫，毫無隔閡。
個性善良的蔡天鳳也時常參與慈善活動，更創立「愛豹仕愛心慈善機構 Paomes Charitable Org」幫助流浪動物。據《東網》報導，蔡天鳳的閨密豹太透露她除了最掛念孩子，生前還有一個心願「希望能照顧更多被遺棄的動物。」而該粉專25日也在臉書發文：「一路以來妳用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我們會為你的理念一直撐下去。」並曬出一張蔡天鳳與貓咪的黑白合影照，以表哀悼之意。（編輯：郭佩蓉）