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刷新紀錄！《兩萬種蜜蜂》8歲童星榮登「柏林影后」

▲《兩萬種蜜蜂》8歲童星蘇菲亞奧特羅，擒柏林影展銀熊獎「最佳主演」，刷新最年輕得主紀錄。（圖／海鵬影業提供）
▲《兩萬種蜜蜂》8歲童星蘇菲亞奧特羅，擒柏林影展銀熊獎「最佳主演」，刷新最年輕得主紀錄。（圖／海鵬影業提供）

記者黃雅琪/綜合報導

第73屆柏林影展今（26）日揭曉獲獎影片並舉行頒獎典禮，年僅8歲西班牙女童星蘇菲亞奧特羅（Sofía Otero），在競賽片《兩萬種蜜蜂》（20,000 Species of Bees），以精采詮釋一個在該當男孩還是女孩之間舉棋不定的跨性別角色，一舉勇奪銀熊獎「最佳主演獎」（影帝影后兩獎合併後的演員獎），刷新柏林影展「史上最年輕」獲獎者紀錄，也為頒獎典禮帶來驚喜的一刻。

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▲《兩萬種蜜蜂》8歲女孩蘇菲亞奧特羅勇擒銀熊獎，上台領獎時喜極而泣。（圖／海鵬影業提供）
▲《兩萬種蜜蜂》8歲女孩蘇菲亞奧特羅勇擒銀熊獎，上台領獎時喜極而泣。（圖／海鵬影業提供）
該片是西班牙女導演烏雷索拉（Estibaliz Urresola）的首部電影，劇情講述一個8歲女孩露西亞尋求自我認同的故事，之前曾獲柏林影展官方媒體《銀幕》（Screen Daily）滿分4顆星的評價，並預測「會在柏林競賽中引發轟動」，果然在昨晚連奪會外賽「德國藝術之家電影協會」最佳影片、《柏林晨報》讀者票選評審團獎後，今晨再下一城、勇擒銀熊獎「最佳主演獎」。

新出爐的「最佳主演獎」得主蘇菲亞，在電影《兩萬種蜜蜂》裡，飾演一個出生就與眾不同的女孩「可可」，雖然家人都叫他「艾托」，她自己則想叫「露西亞」，該成為男孩還是女孩一直讓她舉棋不定。由於母親遭逢婚變，將她從法國帶往西班牙鄉村、和養蜂的外婆居住，讓她認為這正是展示她是女孩的完美時機。該片以小孩視角探索，藉世上有超過兩萬種蜜蜂，譬喻性別的多樣與包容。蘇菲亞片中演出甜美可愛，直到一場戲水戲，剛認識的新同學來跟她說：「我在學校看到另一個女孩也有小雞雞」，終讓觀眾開始瞭解她心中的憂慮。

▲《兩萬種蜜蜂》蘇菲亞奧特羅榮登「柏林影后」，卻因年紀限制遭哥雅獎拒於門外。
▲《兩萬種蜜蜂》蘇菲亞奧特羅榮登「柏林影后」，卻因年紀限制遭哥雅獎拒於門外。
完全沒有演出經驗，是西班牙女導演烏雷索拉自500名女孩海選出來的。蘇菲亞今晨獲獎是由本屆評審團主席「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）親自宣布。她在上台領獎時喜極而泣，含著淚水頻頻感謝陪審團、電影團隊和他的父母、兄弟、爺爺奶奶、叔叔阿姨，更說道：「我爸爸是全世界最好的爸爸，我媽媽瘋狂地愛他！」童言童語引發現場開懷笑聲。

由於西班牙哥雅獎為保護未成年演員，以及影藝會員的投票資格，規定16歲以下演員不得角逐，這將使蘇菲亞奧特羅注定得在自己國家的獎項前止步，必須等8年後才能角逐。西班牙電影去年曾以女導演卡拉西蒙（Carla Simon）的《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs），榮獲柏林影展最佳影片金熊獎；今年同樣再以女導演烏雷索拉的《兩萬種蜜蜂》勇奪銀熊獎「最佳主演獎」，除讓柏林成了西班牙電影的幸運地，更預告了西班牙新電影時代的來臨。電影《兩萬種蜜蜂》預計年底前在台上映。

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