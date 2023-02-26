刷新紀錄！《兩萬種蜜蜂》8歲童星榮登「柏林影后」

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新出爐的「最佳主演獎」得主蘇菲亞，在電影《兩萬種蜜蜂》裡，飾演一個出生就與眾不同的女孩「可可」，雖然家人都叫他「艾托」，她自己則想叫「露西亞」，該成為男孩還是女孩一直讓她舉棋不定。由於母親遭逢婚變，將她從法國帶往西班牙鄉村、和養蜂的外婆居住，讓她認為這正是展示她是女孩的完美時機。該片以小孩視角探索，藉世上有超過兩萬種蜜蜂，譬喻性別的多樣與包容。蘇菲亞片中演出甜美可愛，直到一場戲水戲，剛認識的新同學來跟她說：「我在學校看到另一個女孩也有小雞雞」，終讓觀眾開始瞭解她心中的憂慮。
完全沒有演出經驗，是西班牙女導演烏雷索拉自500名女孩海選出來的。蘇菲亞今晨獲獎是由本屆評審團主席「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）親自宣布。她在上台領獎時喜極而泣，含著淚水頻頻感謝陪審團、電影團隊和他的父母、兄弟、爺爺奶奶、叔叔阿姨，更說道：「我爸爸是全世界最好的爸爸，我媽媽瘋狂地愛他！」童言童語引發現場開懷笑聲。
由於西班牙哥雅獎為保護未成年演員，以及影藝會員的投票資格，規定16歲以下演員不得角逐，這將使蘇菲亞奧特羅注定得在自己國家的獎項前止步，必須等8年後才能角逐。西班牙電影去年曾以女導演卡拉西蒙（Carla Simon）的《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs），榮獲柏林影展最佳影片金熊獎；今年同樣再以女導演烏雷索拉的《兩萬種蜜蜂》勇奪銀熊獎「最佳主演獎」，除讓柏林成了西班牙電影的幸運地，更預告了西班牙新電影時代的來臨。電影《兩萬種蜜蜂》預計年底前在台上映。