《做工的人》電影版豪華卡司曝光！「火辣律師」天心登場
電視劇《做工的人》集結原班人馬李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心、曾敬驊，以電影版《做工的人》回歸大銀幕，日前公布正式預告，曝光重量級全新卡司，不僅邀請金鐘視后天心、男神炎亞綸加入演出，還有台語嘻哈團體「草屯囝仔」的樞育、阿倉以及草爺、RJ廉傑克曼、「超認真少年」阿仔師、「萬秀洗衣店」萬吉阿公驚喜客串，為電影再添精彩看頭。
記者黃雅琪/綜合報導
《做工的人》電影版是原製作班底打造影集版的前傳，故事將拉回11年前的時空背景，這群噗嚨共們各自在不同工地揮汗上工，因為種種原因而相識，正式預告中，除了看到國際級大型工地、驚喜卡司陣容，更一一出現文字：「討生活辛苦的你」、「孤單的你」、「有苦說不出的你」、「總是受挫的你」、「想要有家的你」觸動人心。
「你知道貓熊一輩子都拍不出彩色照片嗎？」一句經典冷笑話在預告一半道出《做工的人》到此次電影版的精神「認命不認輸」、「即使再苦都要陪你笑」，畫面出現一連串天橋飛奔、飛車追逐等場面，令人好奇這次「噗攏共三人組」阿祈、昌哥、阿全怎麼化險為夷度過難關，成為鞏固日後10多年來「如同家人般友誼」的重要起點，而另一方面阿祈與年幼小傑如何修復面臨崩解的父子關係，也是日後少年小傑偷偷支持老爸發財夢的重要關鍵。
天心、炎亞綸在《做工的人》電影版戲分吸睛，一個是提供「免費法律諮詢」的慈善律師方淼，另一個則是實境闖關節目《幸運到我家》主持人運來哥哥，看似跟做工的人扯不上關係，卻是影響《做工》宇宙的關鍵角色，不僅奠定日後噗嚨共三人組深厚的友誼，也深深影響阿祈、小傑父子的情感。《做工的人》電影版將於3月31日上映。