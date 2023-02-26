林襄衝一波雪地比基尼！褲頭鬆開了 8萬人猛盯S曲線
樂天啦啦隊女神林襄和同門的許雅涵、李芷霖和經紀人，一起赴日本員工旅遊，在天寒地凍的景點泡露天溫泉、採草莓，享受浪漫的滑雪之旅，最後一天大解放，獻出雪地比基尼秀，大方穿著輕薄的性感泳衣入鏡，下半身稍微解開長褲鈕扣，引人遐想的美照，迅速吸引8萬多人按讚！
記者江芷稜/綜合報導
從小就有腹肌的林襄，加入啦啦隊後對身材嚴加管理，幾乎不吃炸物、不喝手搖飲，養成纖細螞蟻腰，對比32E的豐滿上圍，視覺上效果相當驚人，尤其是川字腹肌非常明顯，妖嬈嫵媚的S曲線跳起舞來，顯得活潑有朝氣。
林襄在IG表示，「雪真的是最漂亮的濾鏡，整理行李的時候就想要不要衝一波拍雪中比基尼，看到成品真的不枉費我們早起拍攝」，脫下厚重的滑雪服，上半身只露出鵝黃色比基尼，與服裝同色系的輕薄內在美，幾乎包覆不了她飽滿的雙峰，長褲解開了褲頭，露出內褲綁帶，讓男生看了流鼻血，女生看了羨慕不已。
她愛美不怕冷的表現，不僅網友瘋狂按讚，同為啦啦隊的成員們也非常佩服，陳怡叡Yuri讚美她有魔鬼S曲線，菲菲直呼「好辣」，熊熊開玩笑叮嚀她不要感冒，日本粉絲擔心林襄感冒，紛紛問她「不冷嗎？」還要女神穿這麼少要小心，千萬不要走光了。