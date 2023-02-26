百億賭王千金爆4月嫁竇驍！何超蓮「豪砸2億」辦世紀婚禮
「最美千金」何超蓮是澳門賭王何鴻燊女兒，據傳身價高達百億元台幣，2019年公開與明星男友竇驍的戀情，去年底驚爆分手，不過她在本月14日趁西洋情人節曬出合照放閃，使分手傳聞不攻自破，如今又被港媒爆出小倆口即將於4月在峇里島舉辦世紀婚禮，上百位名人也即將親眼見證竇驍榮登「賭王駙馬」。
娛樂中心／綜合報導
根據《星島日報加拿大》報導，何超蓮與竇驍已訂下婚期，將在4月9日於峇里島舉行婚禮，更豪砸港幣5000萬元（約新台幣2億元），除了邀請雙方至親好友，還邀了上百位名人到場見證，雖然婚禮場地在戶外，但具有極高隱私，受邀賓客入場都需核對身分。此外，何超蓮更邀請閨密鄧紫棋擔任伴娘及婚禮歌手，好姐妹李蘊、JW王灝兒、「Twins」阿Sa和阿嬌、薛凱琪等，則一同擔任陪嫁團。
報導也指出，何超蓮閨密表示，自從何超蓮姐姐何超雲去年被求婚後，竇驍就已向她求婚成功，兩人籌備婚禮快一年，針對婚禮場地，小倆口曾想過到法國古堡、葡萄牙和英國倫敦等地舉辦，不過最終選擇在峇里島完成人生大事，何超蓮更為了婚禮訂製了上百萬港幣的手工婚紗，再搭配上千萬港幣的珠寶。
事實上，何超蓮和竇驍自從2019年公開交往後，曾以情侶之姿一起錄製節目《追星星的人》，大方在節目上曬恩愛，直到去年才轉為低調，鮮少曬出合照，就連竇驍度過34歲生日時，她都沒發文慶祝，讓人聯想兩人感情是否出狀況。不過她也在本月14日曬出兩人在雪景下的浪漫合照，甚至坐在竇驍腿上，一起對著鏡頭比愛心，打破分手傳聞，如今又爆出兩人即將舉辦婚禮消息，也讓粉絲們紛紛獻上誠摯祝福。（編輯：郭佩蓉）