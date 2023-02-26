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出國特殊旅遊夯！「128萬北極破冰」送巴黎2日遊賣破7成

▲疫後爆發出國潮！專營高端海外獨家行程的佳繽旅遊，一舉推出北極、巴基斯坦、印度、中亞與巴爾幹半島5大獨家旅遊行程，每人要價128萬元的「北極21日頂級豪奢郵輪破冰之旅」，贈送巴黎兩日遊，已穩穩夯賣7成。（圖／佳繽旅遊提供）
▲疫後爆發出國潮！專營高端海外獨家行程的佳繽旅遊，一舉推出北極、巴基斯坦、印度、中亞與巴爾幹半島5大獨家旅遊行程，每人要價128萬元的「北極21日頂級豪奢郵輪破冰之旅」，贈送巴黎兩日遊，已穩穩夯賣7成。（圖／佳繽旅遊提供）

記者蕭涵云/台北報導

疫後出國熱潮爆發！人們旅遊喜好也大幅改變，愈來愈捨得花錢投資豪華度假或特殊深度旅遊。專營高端海外獨家行程的佳繽旅遊，慶祝十週年並搶攻國境解封旅遊商機，一舉推出北極、巴基斯坦、印度、中亞與巴爾幹半島5大獨家旅遊行程，更祭出每人最高現省13,000元的早鳥優惠，回饋消費者。其中，每人要價128萬元的「北極21日頂級豪奢郵輪破冰之旅」，還贈送巴黎兩日遊，已穩穩夯賣7成。

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由資歷長達33年的彭文欽總經理所創立的佳繽旅遊，鎖定高端旅遊市場深耕，創下眾多首度及深度遊程經歷，不只親自站上「火線第一排」探訪歐洲火藥庫各國，自居非洲旅遊專家的他，還親自帶隊跑透非洲，甚至成功踏上南北極奇景。從創業第一年只送客兩人，到曾協助《綜藝玩很大》等電視節目出國拍攝，2018年首次報名金質獎便奪下旅遊屆奧斯卡認證，並曾達營收破兩億的傲人業績。

彭文欽透露，受疫情影響的確公司曾裁員止血，但期間也積極進口高檔海鮮販售；甚至轉賣國旅以及國內高品質農產品；複製國外豐富經驗協助坪林、南投山區茶農銷售茶文化，在山頂愜意品茶與作畫。加上政府補助總算苦撐至今國境開放，雖自嘲虛度時光，但也做足了準備，相當喜歡歷史的彭文欽，擅長以歐洲文明作為旅遊產品切入點。

於去年接收到國境即將開放的消息，便迅速出國考察、積極佈局，重新接軌疫情前後的資訊落差，順利收到舊客響應、創下成功帶領疫後全台第一團納米比亞團、全台第一團摩洛哥團及全台第一團巴基斯坦團等紀錄。彭文欽表示，雖然佳繽的團費從十幾萬起跳至上百萬，「但從熱愛收集全球旅遊版圖已破三位數的百國玩家，到一年報名七次以上行程的常旅客都有」，不僅擁有非常特別的客群，光是忠誠顧客就累積超過5000名。因此佳繽旅遊大膽於疫後一舉推出北極、巴基斯坦、印度、中亞與巴爾幹半島5大獨家旅遊行程。

▲「128萬北極破冰」行程，將搭乘全球第一艘極地奢華郵輪「指揮官夏古號」。（圖／佳繽旅遊提供）
▲「128萬北極破冰」行程，將搭乘全球第一艘極地奢華郵輪「指揮官夏古號」。（圖／佳繽旅遊提供）
▲全球第一艘極地奢華郵輪「指揮官夏古號」，擁有裝潢風格現代且帶有法式美學的面海套房。（圖／佳繽旅遊提供）
▲全球第一艘極地奢華郵輪「指揮官夏古號」，擁有裝潢風格現代且帶有法式美學的面海套房。（圖／佳繽旅遊提供）
其中，每人要價128萬元的「北極21日頂級豪奢郵輪破冰之旅」，是搭乘全世界唯一一艘、2020年才下水的頂級極地奢華遊輪法屬「龐洛郵輪指揮官夏古號」，在船隻停靠在北極只消10分鐘周圍就會結冰的環境，用上比人還要高的引擎破冰，靠著電池比飯店宴會廳還大的汽電動力，以環保動力航行在海上三個月無需任何補給。採全包式消費，連米其林饗宴都能在你眼前料理，還有自助吧與紅白酒等餐飲吃到飽，在有熱氣的地板上行動自如，做SPA、泡溫泉（部分自費）都沒問題。旅程還贈送巴黎兩日遊，目前已穩穩夯賣7成，即將售罄。

慶祝成立十週年，佳繽旅遊祭出五大獨家路線及全球行程皆適用的「佳繽獎嘉賓」優惠方案，過去十年曾參加佳繽行程的舊客，報團可享最多5,000元回購優惠，新舊客團報皆可享最多1,500元揪團優惠；所有旅客於個人社群平台公開分享佳繽遊記，可再享1,000元推薦獎金，以上優惠皆可再搭配各行程早鳥優惠合併使用，每人最高現省13,000元。

另外，提供全球豪華旅遊服務的Heavens Portfolio，則推薦專營南極探險旅行的White Desert，也有可享受極晝、冰雪、太空帳的「The Happiest Day」探索南極之旅，從旅遊天數、慶祝主題甚至是專屬需求都能訂製，從南非開普敦啟程起，入住當地合作精品飯店，還可登上私人飛機體驗極晝24小時日不落奇景，抵達南極洲後進行滑索、探索深邃藍白冰隧道、騎乘寬輪自行車馳騁冰雪大地等陸上行程；延長行程的旅客還可得到款待入住現代環保超奢華營地「Eco Camp」太空帳、或坐落淡水湖岸邊的傳統營地「Whichaway」等活動；並另有皇帝企鵝之旅行程可參與。

▲彭文欽推出的辛巴威行程，竟有牽著獅子野外散步的奇特體驗。（圖／佳繽旅遊提供）
▲彭文欽推出的辛巴威行程，竟有牽著獅子野外散步的奇特體驗。（圖／佳繽旅遊提供）
▲肯亞當地過馬拉河奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
▲肯亞當地過馬拉河奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
▲專營南極探險旅行的White Desert，也推出享受極晝、冰雪、太空帳的「The Happiest Day」探索南極行程。（圖／White Desert提供）
▲專營南極探險旅行的White Desert，也推出享受極晝、冰雪、太空帳的「The Happiest Day」探索南極行程。（圖／White Desert提供）
▲White Desert也有觀賞皇帝企鵝的行程。（圖／White Desert提供）
▲White Desert也有觀賞皇帝企鵝的行程。（圖／White Desert提供）
▲新啟用的現代環保超奢華營地「Echo Camp」，由六個自帶暖氣功能、太空艙式獨立客房組成，，內部以太空時代風格（space-age）為主題，設有寬敞落地窗、奢華高雅的家具。（圖／White Desert提供）
▲新啟用的現代環保超奢華營地「Echo Camp」，由六個自帶暖氣功能、太空艙式獨立客房組成，，內部以太空時代風格（space-age）為主題，設有寬敞落地窗、奢華高雅的家具。（圖／White Desert提供）

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