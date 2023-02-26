口罩脫不下來？醫美預約增3成 「3大顯老部位」靠自己救
上週(2/20)起口罩禁令再度鬆綁，僅剩公共運輸系統、醫療照護等8場域仍需強制配戴，其餘民眾可以自行決定是否要配戴口罩，室內口罩措施，分為「應戴」、「建議」和「自主」等三大情況，學校、補習班等教育場所，如疫情穩定，將自3/6起才實施室內口罩解禁。在室內口罩禁令解除之後，大家要開始習慣「以真面目示人」，不少人開始出現對於微整型的需求，預約人數暴增。聖宜診所院長陳諭正醫師指出：「近兩個月診所的預約幾乎都要往後預約2個月，平均的來客量也有成長3成。」
記者周淑萍/綜合報導
強制戴口罩的日常過了812天，2/20正式迎來口罩禁令的再次鬆綁，不少人卻還是口罩戴緊緊，其中原因就包含了臉部的皮膚問題，戴著大大口罩直接遮住半張臉。聖宜診所院長陳諭正醫師向《NOWnews今日新聞》表示，長期配戴口罩因長時間摩擦，容易出現接觸性皮膚炎，或是因為悶熱使得皮膚出油導致毛孔阻塞，造成粉刺以及痘痘的產生等。
陳諭正醫師也指出因為戴口罩將近3年，有三部位都因為口罩而默默顯老。首先，戴著口罩讓人不自覺減少使用面部的表情肌，長久下來導致蘋果肌及法令紋下垂；另外，因為長時間使用嘴巴呼吸，下巴到頸部的線條也容易鬆弛；而眼瞼部位因被口罩壓住，為受力最為明顯的位置，也會造成眼部浮腫等問題，以至於民眾脫罩後更顯老。
醫師建議平時在家可以多做一些臉部的肌肉體操鍛鍊表情肌，有助於對付法令紋以及下顎線條，同時可以透過哪些醫美療程來快速拯救，像是粉刺痘痘的狀況可以用雷射美容的保養來處理肌膚問題，而肌膚鬆弛的狀況，則可以運用電音波療程來改善，非侵入式療程消費者接受度高，透過電音波雙效來刺激膠原蛋白增生，也有助於肌膚緊緻與拉提的效果。
診所也觀察到，過年前民眾就開始預期口罩解封日將近已經提前準備，近兩個月診所的預約幾乎都要往後預約2個月，平均的來客量也有成長3成，剛好適逢今年春節檔期有較長的修復時間，今年選擇在過年檔期施作電音波療程的客人大幅增加。