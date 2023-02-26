電商帝國年營收破億！陳昭榮焦慮症復發 退出18年公司
54歲昔日「本土劇一哥」陳昭榮2005年創立翰成數位科技公司，2017年再成立「阿榮嚴選」進攻電商平台，曾經創下年營收破億的紀錄，不過近日傳出陳昭榮焦慮症復發，公司和電商平台全面易主，陳昭榮退出管理階層，回到宜蘭鄉下休養。
記者羅凌筠/綜合報導
陳昭榮的公司全盛時期，1年賣4500噸挪威鯖魚，達台灣市占率53%，創下驚人的1.4億年營業額，陳昭榮看準直播商機，砸近6億成立1300坪的影音基地、開發短影音APP，開出年薪百萬的合約徵求直播主，以他自己親身帶貨為例，單月分紅最高可達300萬元。
去年桃園「美福」倉儲大火，燒光陳昭榮公司2000萬存貨，他也宣布辭去董事長和總經理一職，外界以為2件事有關連，陳昭榮才出面澄清，他辭去子公司的董事長、總經理，是被集團股東提拔，升上翰成集團控股公司董事長一職，同時還要管理短影音3家子公司的戰略發展。
陳昭榮前陣子還前往日本和韓國採購，多次在當地直播，也許是銷售成績不如預期，陳昭榮曾經提到自己盜汗、焦慮、恍神的情況越來越嚴重，一度在京都遺失所有家當，據《聯合報》報導，陳昭榮證實從去年中焦慮症復發，今年2月退出公司經營，大部分時間都待在宜蘭鄉下靜養。