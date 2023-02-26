蘿莉塔「首曬孕肚」曝懷孕困擾！掀網共鳴：到生都不會好
從《大學生了沒》出道的38歲女星蘿莉塔（本名：李家佳）於元旦宣布被演員戴偉智求婚喜訊，情人節當天曝光「2條線」懷孕消息，讓好友及粉絲們又驚又喜。昨（25）日，她首度曝光孕肚，也透露自己懷孕後遇到的狀況，引起不少網友共鳴。
娛樂中心／綜合報導
蘿莉塔昨日在臉書、IG發文，以「懷孕碎碎念」為題，透露自己懷孕後遇到的狀況，「明明我還不是肚子很大的月份，現在肚子的大小大概像吃飽飯的小腹，看起來不像懷孕比較像變胖。」她接著說，床沒有變，枕頭也都ㄧ樣，可是每天起床背都痛到不行，「要起來幾個小時後才會覺得比較好。有吃醫生開的鈣片跟維生素D，所以應該不是缺鈣，到底該怎麼改善呢？」
她除了傾訴懷孕後遇到的煩惱，也不忘PO出到日本奈良旅遊的美照，只見她戴著棕色小熊造型的保暖圍脖頭套，上身穿著紅色打底上衣搭配淡藍吊帶牛仔長裙，下半身還不忘穿黑色長褲保暖，孕肚微微凸起，開心地吃著美味麻糬紅豆湯，還和療癒小鹿一起合照，心情非常愉悅。
貼文一出，掀起廣大孕媽共鳴，「前輩」網友們紛紛給出建議，替她加油打氣：「真的，初期背就會痠痛了，可以開始購買孕婦月亮枕了，配合著睡覺會減輕一些痠痛，一路用到生」、「真的會越來越痛喔！沒有要嚇妳，是想妳做好簡單的準備減輕不舒服的感覺，溫熱水澡，拉筋，孕婦瑜伽，偶爾專業人員按摩放鬆緊繃的肌肉，還有老公溫暖的按摩啦！加油加油」、「這個狀態不會好，只會隨著月份越來越大而更痛」、「會一直酸到生完，還會遇到其他酸」、「請老公按摩」、「生完就好了+1 ，或是進入下一個孕期就會舒服」。（編輯：郭佩蓉）