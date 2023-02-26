王淨認愛首現身：想過正常人生活 許光漢開噹一句話笑翻
最速破億台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，今（26）日在台北市信義區舉行「有你們真好」同樂會，監製吳明憲、金百倫、導演程偉豪，以及眾家演員許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、王滿嬌、庹宗華、炎亞綸出席記者會。王淨與曹佑寧認愛後，今日首現身嬌羞回應戀情：「想過正常人的生活！」
記者黃雅琪/台北報導
日前曹佑寧出席品牌活動時，大方認愛與王淨穩定交往中，獲得滿場祝福！今日女主角王淨認愛後首度現身，出席《關於我和鬼變成家人的那件事》慶功同樂會，在舞台上被主持人LuLu 狂虧「滿面春風」，後續受訪時也吐露心聲：「原本就沒有想要躲躲藏藏，而且我也藏不住，我也不喜歡在那邊說一些不是真的事情，每次講到戀愛對象都很嘴軟，就想要過正常人的生活。」被問到曹佑寧拍照技術比她好一事，王淨激動道：「我超不認同的啊！我覺得我拍的也不錯。」
王淨坦言，兩人公開戀情是有「共識」的結果，但沒有料想到會這麼快「被公開」：「我很久沒有看Dcard了！之前上面有人說我是靠媽媽進演藝圈後，我就沒有在看Dcard了。」本來想將焦點轉到許光漢、宋慧喬在米蘭時裝週合照一事，沒想到被許光漢反將一軍：「要來米蘭拍嗎？」引起全場大笑，身體不適的許光漢砲火猛烈：「我是說幫我拍啦！那妳再推薦我（景點），我接下來要去日本。」