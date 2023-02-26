《角頭》黑衣人凌晨4點叫囂 住戶氣炸報警：不給睡啊！
王識賢、鄭人碩主演的黑幫影集《角頭》在大稻埕開拍，劇中角頭多達「北館」、「頂庄」、「北城」、「東門」、「南霸天」5個之多，械鬥戲動員百名臨演黑衣人，其中不乏真實的江湖兄弟親自演出，近日就傳出《角頭》劇組拍戲吵到深夜4點，讓住戶不堪其擾、無法入眠。
記者羅凌筠/台北報導
有網友上爆料公社發文，控《角頭》劇組徹夜喧嘩，「不知道哪部片在新生北路、松江路一帶拍片，我知道你們有申請、有封路，但是現在已經4點了，一直吵鬧，要不要給附近住戶睡覺啊。」還有住戶氣到報警，驚動中山分局長春派出所警察到場勸導，劇組人員面臨警察規勸，回應：「再10分鐘就會結束了。」
對此，《角頭》劇組道歉，回應《NOWnews今日新聞》：「首先對於昨晚劇組封街拍攝區段上，影響到附近的居民安寧，深感抱歉，昨天晚間角頭影集的封街拍攝，除了有向主管機關正式申請封街，亦已於2周前始，在相關路段陳設告示牌公告，但確實在夜深人靜時拍攝，且劇組龐大，有收到協拍單位對於現場聲量需控制的提醒與協調後，劇組已盡力改善，對於驚擾到附近的居民的安寧，劇組再次致上最深的歉意。」
而同劇的黃騰浩也親自說明，表示：「在昨日深夜的拍攝，因為劇情關係，打擾到居民朋友們的作息與睡眠，我們真心深感抱歉。也請大家多多理解和支持，角頭劇組的所有演職、工作人員，我們大家是真的是很努力的想要拍出一部可以跟上國外影視水平的影集。我們真的不是故意的。請大家多多見諒，並再給我們改進的機會，我們一定會嚴加控管，讓影響降到最低。請繼續支持我們。謝謝大家。」