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T1／謝亞軒10三分平紀錄！狂砍34分　中信斷雲豹3連勝

▲中信射手謝亞軒表現出色，追平何喬登的單場三分球紀錄。（圖／葉政勳攝）
▲中信射手謝亞軒表現出色，追平何喬登的單場三分球紀錄。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/新北報導

爆發衝突後首場比賽，桃園雲豹來到新莊體育館出戰聯盟龍頭新北中信特攻，球隊這場只有8人出賽，加上對方射手謝亞軒本場比賽神準，命中10三分、砍34分，終場以95:102輸球，終止近期3連勝。

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在上一場和台啤的賽事爆發鬥毆衝突後，雲豹今天有5人遭到禁賽，因此本場賽事只有8人能上場應戰。要如何調度來調節球員體能，也考驗著總教練劉嘉發的功力。

在和康格解約，中信簽下身高213公分的新洋將卡斯，本場比賽也是他首次出戰。首節前4分鐘雙方的命中率都略顯低迷，但之後謝亞軒大爆發，單節命中4顆三分球，攻下16分，首節打完球隊以29:23領先。

次節魔獸率隊打出7:0小高潮反超比數，不過之後金恩跳出來連得5分，阿巴西上演雙手空接暴扣，讓主場軍打出12:0拿回主導權；不過雲豹沒有就此繳械投降，靠張舜丞和戴維斯的三分，加上霍華德進入中場前的壓哨上籃，第二節打完僅落後4分。

易籃再戰後，阿巴西的三分為中信首開紀錄，之後金恩和霍華德爆發衝突，所幸沒有擴大。雲豹在魔獸下場休息後，分數逐漸被拉開。末節雲豹只有霍華德一人得分的情況下，逐漸難以和中信對抗，金恩單節拿11分，幫助主場軍鞏固領先優勢，取得近期5連勝。

過去聯盟單場個人三分球紀錄是由何喬登(Jordan Heading)保持的10顆，今天這個紀錄也被謝亞軒給追平，他這一場外線22投10中，攻下全場最高的34分；洋將金恩替補出賽攻守俱佳，得到27分7籃板4助攻5抄截，阿巴西得到20分。

霍華德這一場21投12中，拿到36分17籃板4助攻2阻攻，但在艾夫伯被守死、僅有15分進帳的情況下，最終無法帶領雲豹在艱難的處境下取勝。

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