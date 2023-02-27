不只九族文化村！拉拉山賞櫻潮擠爆 上山「多1步」免塞
每逢連續假期各大景點都會湧入大批旅客，昨（26）日位於南投的九族文化村正逢櫻花季，搭上中南部晴朗好天氣，才早上10點臉書小編就急發文表示「遊客已達80%」，直喊建議去其他地區遊玩。不過想看櫻花的確還有其他好選擇，例如位於桃園的拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道、恩愛農場、光明農場等，滿山谷的粉紅花朵在近0度的低溫中照樣綻放。不過由於湧入大量旅客上山想看絕美櫻花，讓拉拉山一度亮紅燈表示「景區擁擠」，建議民眾要上山前最好先看園區的人潮警示燈號狀況，若人潮擁擠也可挑平日再來，或選擇搭乘客運上山，才不會櫻花沒看成，反而看飽別人車尾燈。
記者汪睿琦/綜合報導
拉拉山除了4月到9月為全台最知名的水蜜桃盛產區，每逢2-3月櫻花季也是許多追櫻族必衝景點之一。目前拉拉山上的恩愛農場、光明農場、中巴陵櫻木花道等都開滿茂盛的櫻花，其中又以恩愛農場的千島櫻、富士櫻最廣受歡迎，搭配南投近來連日晴朗好天氣，連假開始就吸引大批旅客瘋湧朝聖。
根據桃園觀旅局「桃園景點人潮警示燈號系統」從昨（26）日上午9點到下午5點數據統計，拉拉山、大溪老街等知名景點皆呈現紅燈警示，意指「景區擁擠：最高值之80%以上」，建議想自行開車上山的民眾出發前可先看看「桃園景點人潮警示燈號系統」燈號警示，以免開車上山只能遊車河了。
除此之外，經記者實際查詢，拉拉山上最知名的櫻花場恩愛農場目前8種房型全部客滿，一直到3/19前都一房難求，為此建議想上山一睹「櫻」姿的旅客，可多多利用平日人潮較少的時段，或是乘坐客運上山。