短今「中華啦啦隊應援服」被讚真人芭比！白皙長腿全看光
中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊人氣成員短今擁有甜美臉蛋、D級傲人上圍和173公分的高䠷身材，被網友封為「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，IG坐擁24.6萬人追蹤，人氣超旺。她被選入2023年世界棒球經典賽（WBC）擔任「經典女孩」替中華隊應援，今（26）日也PO出穿著經典賽應援服的美照，還被籃籃稱讚：「好像芭比！」讓她非常開心。
娛樂中心／綜合報導
短今今日在IG曬出一系列穿著中華啦啦隊應援服的美照，只見她綁著馬尾，將瀏海旁分，臉上精緻妝容相當顯氣色，纖細手臂、平坦小腹和又白又直的美腿一覽無遺，甚至對著粉絲比愛心，性感甜美集於一身，迷倒大批粉絲。
她在文內透露昨（25）日從休息室換完衣服出來，被籃籃稱讚「好像芭比」，讓她開心到不行，忍不住好奇問粉絲們：「你們有看過180公分的芭比嗎？」貼文及照片一出，網友也紛紛留言稱讚：「漂亮和可愛一次擁有，短今加油！天氣冷，啦啦隊們辛苦了」、「會不會太漂亮了啊」、「超美的大隻馬」「每天都像芭比」、「超美的」、「妳比芭比還要美」、「這個形容可以」、「這芭比我想帶走」、「真的漂亮又敬業」、「妳就是真人版芭比」、「芭比短今，水水水」。（編輯：郭佩蓉）