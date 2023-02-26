HBL／等一個好球！總決賽門票超搶手　一小時內全數秒殺

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總決賽當天除了可以欣賞到精采的球賽，主辦單位也規劃了一系列的精彩節目，3/12冠軍賽邀請16歲開始為天后寫歌、首張專輯即入圍金曲最佳新人獎的「奇嗓少女」Karencici（林愷倫）、本屆舒跑S代言人「創作天才」充滿強烈個人風格的YELLOW黃宣，以「嘻哈核彈」一首《Without You》讓所有學生琅琅上口的OSN高爾宣，三組藝人齊聚小巨蛋開唱，為總決賽注入另一個精采看點。
另外，為鼓勵民眾即早進場觀賽，並促進觀眾踴躍進場支持女性運動賽事，總決賽兩日針對女生組的四場賽事都有場場抽好禮的活動，準備豐富的禮品供進場民眾抽獎。高中體總本次特與日產汽車合作，於女生組冠軍賽賽祭出最大獎NISSAN KICKS 智能跑旅(卓越版)汽車一台，將於男子冠軍賽賽後頒獎前抽出，持冠軍戰門票觀眾只要在女生組冠軍賽第二節結束前進場，預測女生冠軍隊伍將票根投入指定抽獎箱，並堅持觀賽至最後頒獎典禮者，都有機會抽中獲得大獎，詳細的入場及抽獎辦法近日將於高中體總官方網站及HBL官方社群公告。除了最大獎汽車以外，欣臨企業提供價值3萬元的咖啡機2台、威德(Weider)提供包含益生菌在內價值1萬元的禮品組2組等，每場賽事均有相當豐富的獎品供進場球迷抽獎，讓大家除了欣賞精彩賽事，亦能滿載而歸。
3/11、3/12精采絕倫的HBL總冠軍，邀請大家一同到臺北小巨蛋，參加這一場籃球饗宴，一起為支持的球隊加油。