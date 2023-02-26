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HBL／等一個好球！總決賽門票超搶手　一小時內全數秒殺

▲HBL男子組準決賽松山高中對戰南山高中，松山後衛林現惟起身跳投。（圖／高中體總提供）
▲HBL男子組準決賽松山高中對戰南山高中，松山後衛林現惟起身跳投。（圖／高中體總提供）

運動中心/綜合報導

111學年度高中籃球甲級聯賽總決賽將於3/11、3/12假臺北小巨蛋開打，周末二日開放索票不到一小時即「秒殺」，高中體總表示，非常感謝大家踴躍索票，為了杜絕黃牛並讓更多民眾有機會索票，門票採實名制登記，且一人限取2張門票，若取票後臨時無法至現場者，也歡迎將門票寄回高中體總，主辦單位會再將這些門票釋出至ibon系統，持續提供民眾索取。提醒索票成功的民眾於48小時內需至ibon系統取票，否則將會視同放棄入場資格，釋出之門票亦會重新開放給民眾索取，請大家持續關注ibon索票系統。

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公益票券的取票方式臺北小巨蛋亦已公告，共計1304張公益票供民眾索取，詳情請洽臺北小巨蛋網站。總決賽兩日，現場亦採取候補措施，依現場人流狀況適度開放候補觀眾入場，3/11及3/12第1、2場賽事，於當日第1場第1節賽事結束後開放現場候補觀眾入場，並於當日第2場賽事結束後進行全館清場。3/11及3/12第3、4場賽事，於當日第4場第1節賽事結束後開放現場候補觀眾入場。

總決賽當天除了可以欣賞到精采的球賽，主辦單位也規劃了一系列的精彩節目，3/12冠軍賽邀請16歲開始為天后寫歌、首張專輯即入圍金曲最佳新人獎的「奇嗓少女」Karencici（林愷倫）、本屆舒跑S代言人「創作天才」充滿強烈個人風格的YELLOW黃宣，以「嘻哈核彈」一首《Without You》讓所有學生琅琅上口的OSN高爾宣，三組藝人齊聚小巨蛋開唱，為總決賽注入另一個精采看點。

另外，為鼓勵民眾即早進場觀賽，並促進觀眾踴躍進場支持女性運動賽事，總決賽兩日針對女生組的四場賽事都有場場抽好禮的活動，準備豐富的禮品供進場民眾抽獎。高中體總本次特與日產汽車合作，於女生組冠軍賽賽祭出最大獎NISSAN KICKS 智能跑旅(卓越版)汽車一台，將於男子冠軍賽賽後頒獎前抽出，持冠軍戰門票觀眾只要在女生組冠軍賽第二節結束前進場，預測女生冠軍隊伍將票根投入指定抽獎箱，並堅持觀賽至最後頒獎典禮者，都有機會抽中獲得大獎，詳細的入場及抽獎辦法近日將於高中體總官方網站及HBL官方社群公告。除了最大獎汽車以外，欣臨企業提供價值3萬元的咖啡機2台、威德(Weider)提供包含益生菌在內價值1萬元的禮品組2組等，每場賽事均有相當豐富的獎品供進場球迷抽獎，讓大家除了欣賞精彩賽事，亦能滿載而歸。

3/11、3/12精采絕倫的HBL總冠軍，邀請大家一同到臺北小巨蛋，參加這一場籃球饗宴，一起為支持的球隊加油。

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