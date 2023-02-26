蔡天鳳「前後任丈夫」關係超好！友痛揭命案內幕：好恐怖

夏乙薇遭爆男生面前不守婦道　「要求給塑膠袋」原因曝光

▲夏乙薇遭爆在男生面前不守婦道。（圖／中天提供）
▲夏乙薇遭爆在男生面前不守婦道。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（27）日晚10點播出「女明星不為人知的一面，閨密好友爆料大會」，黃喬歆爆料夏乙薇傻大姐的螢幕形象「攏係假」，私下其實不守婦道，可以在男生面前脫內衣。

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黃喬歆爆夏乙薇的料，「大家都感覺她天真無邪，但她其實作風超大膽，簡直可以用不守婦道來形容，譬如她跟男生打麻將時，會突然覺得內衣有點緊就說要脫內衣，然後還跟男生要塑膠袋放內衣，我們想說妳好歹是個女生，怎麼可以在男生面前脫內衣？」不等夏乙薇解釋，黃喬歆接著說：「在螢幕上她都是被欺負的那個，但其實台面下她超會利用人，譬如她忽然說想去哪，我想說她想去玩就陪她去，但有次我剛好要錄影，就說錄完再陪妳去，結果我趕過去後，她才傳訊息跟我說改天，原來她是要我幫她拍贊助，但怕太晚沒光，就說臨時要幫媽媽搬家。」

藝人郭亞棠最不能忍受閨密張家瑋常被愛情沖昏頭，「她只要談戀愛就想嫁給人家，而且她誇張到男生沒安全感，她就拒絕很好的拍戲機會，或者男生說劇組便當好吃，她就會偷便當。」對此，張家瑋解釋：「那時候媽媽生病，我希望她能在有生之年看到我結婚，所以那時候我只要覺得相處得還可以就結婚。」不過郭亞棠只是希望她能過得更好，因為張家瑋對自己非常小氣，對男友卻很大方，張家瑋則說：「我節儉是以前苦過來的習慣，像我在便利商店打工時，過期的東西我都帶回家，有些東西沒酸掉我都覺得還可以吃。」

▲張家瑋常被愛情沖昏頭。（圖／中天提供）
▲張家瑋常被愛情沖昏頭。（圖／中天提供）
艾融則被逸霏爆料是假面甜心：「螢幕上甜美可人，（艾融）私下脾氣超火爆，有次我陪她去工作剛好下大雨，球場有一個很長的通道，她請司機大哥載她下去，結果司機說沒辦法，她就一直罵，還超大力甩他車門。」但吳宗憲認為乘客的要求很合理，艾融也補充：「我口氣都好好的，還說我可以多給車錢，但他就直接說『妳給我下車』！」逸霏還爆料艾融酒後的脫序行徑，「有一次她失戀喝醉，突然跑到舞台上跳舞，我正想把她拉下來，沒想到她竟然開始解扣子脫衣服。」艾融則笑說：「因為我一回到家就會脫衣服，可能我喝到斷片以為我回到家了，就開始脫。」

▲艾融被爆料是假面甜心。（圖／中天提供）
▲艾融被爆料是假面甜心。（圖／中天提供）
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