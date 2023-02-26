夏乙薇遭爆男生面前不守婦道　「要求給塑膠袋」原因曝光

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藝人郭亞棠最不能忍受閨密張家瑋常被愛情沖昏頭，「她只要談戀愛就想嫁給人家，而且她誇張到男生沒安全感，她就拒絕很好的拍戲機會，或者男生說劇組便當好吃，她就會偷便當。」對此，張家瑋解釋：「那時候媽媽生病，我希望她能在有生之年看到我結婚，所以那時候我只要覺得相處得還可以就結婚。」不過郭亞棠只是希望她能過得更好，因為張家瑋對自己非常小氣，對男友卻很大方，張家瑋則說：「我節儉是以前苦過來的習慣，像我在便利商店打工時，過期的東西我都帶回家，有些東西沒酸掉我都覺得還可以吃。」
艾融則被逸霏爆料是假面甜心：「螢幕上甜美可人，（艾融）私下脾氣超火爆，有次我陪她去工作剛好下大雨，球場有一個很長的通道，她請司機大哥載她下去，結果司機說沒辦法，她就一直罵，還超大力甩他車門。」但吳宗憲認為乘客的要求很合理，艾融也補充：「我口氣都好好的，還說我可以多給車錢，但他就直接說『妳給我下車』！」逸霏還爆料艾融酒後的脫序行徑，「有一次她失戀喝醉，突然跑到舞台上跳舞，我正想把她拉下來，沒想到她竟然開始解扣子脫衣服。」艾融則笑說：「因為我一回到家就會脫衣服，可能我喝到斷片以為我回到家了，就開始脫。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！