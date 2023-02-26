名家論壇》鄭仲嵐／俄烏週年：日本身為G7議長國有用嗎？

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岸田文雄在記者會上，持續一貫表示「日本會給予絕無僅有的形式，對烏克蘭不間斷地支持下去」。其中特別是一年以來烏克蘭的基礎設施大幅度被俄國攻擊，造成電力供應長期中斷，日本將無償提供發電機、供暖家電以及毛毯等以度過冬天，與協助重建「歐洲糧倉」烏克蘭的各項農業基礎設施等技術支援。
早在先前20日，日本政府就已經決定透過世界銀行等融資，將追加提供55億美元的財政支援，協助重建戰後烏克蘭家園。加上過去的各項支援在內，日本一年來已經支援超過70億美金。
然而，就算如此，日本還是在G7國家內支援是相對較少的。根據德國智庫公布的數字顯示，日本至今所支援的數字約為美國提供數字的1%左右，主要在於日本因為和平憲法，無法提供大規模殺傷武器與戰機等，只能以民間資源為主，相較起來加總總金額就少了不少。
線上會議親邀烏克蘭
除了持續大幅度金援烏克蘭，今年身為G7議長國的日本，還是要制裁俄國上持續尋求合作、加強力道。在25日深夜左右，岸田文雄主辦網路視訊的G7高峰會，在約90分鐘的談話中，烏克蘭總統澤倫斯基也受邀與會。
會議中，岸田文雄也發布了日本政府自身的制裁措施，包括凍結超過120個人與企業在日本的資產、追加20間企業團體的產品輸出到日本、禁止一切日本製無人機相關零組件出口、凍結俄國金融機關在日本的資產等，顯示日本對俄國在相關商業活動上進一步限縮。
該G7線上會議上，各國也再度呼籲第三國對於俄國的援助要即刻停止，不然會面臨「嚴重的成本耗損」，被認為是在指中國跟伊朗等國。
事實上，在23日的聯合國大會通過的持續「譴責俄國侵略」提案，雖然有144國投下贊成票，形成絕對多數，但仍有包括俄國、北韓等投下反對票，中國、伊朗則是投下棄權票。讓人不禁警戒，俄國與中國在私下聯手的態勢，是否已經漸漸成形，而這也是身為俄中「鄰國」的議長國日本芒刺在背的恐懼。
議長國的適時發揮
面臨5月中旬即將舉辦的廣島G7峰會，岸田文雄作為東道主，安排一連串行程前往廣島原爆紀念館與和平資料館等，再再要彰顯日本在「無核武世界」上與各國一同努力攜手。然而俄國總統普丁在侵略滿一年的談話上，則始終強調要「加強核武戰力」，跟日本等自由陣營國家的主張大相逕庭。
原先日本也希望以「橋梁」的姿態做好外交，在美國的自由陣營與俄國為主的獨裁陣營間穿梭，先前也安排外務大臣林芳正與中國國務院國務委員，主導外交事務的一把手王毅見面，然而在俄烏相關事態上、以及台海問題上，依舊只是點頭交換意見，沒有具體進展，態勢呈現停滯不前。
對此，烏克蘭總統澤倫斯基也表示善意，歡迎中國國家主席習近平來基輔訪問，被認為是意圖牽制俄國。先前在日烏兩國的線上峰會，澤倫斯基也邀請岸田文雄訪問基輔，當時包括美國跟義大利都尚未訪問基輔。然而在20日與21日美國總統拜登跟義大利總理梅洛尼訪問基輔後，G7就只剩岸田文雄尚未前往過。
岸田文雄在24日的記者會上被問到此事，只是一貫重申會在切實考量安保環境下做好安排，現階段「無可奉告」。澤倫斯基也在25日深夜線上峰會稱「縱使時間不確定，但我們都誠心期待岸田來」。只是這樣一來，壓力也落到岸田身上，如果無法在G7峰會召開前至少去基輔一次，對於主辦國來說可能會傷到形象。
日本能否在2023年發揮議長國的實力，對俄國、甚至中國做出強而有力地聲明，也關乎未來兩年在安理會非常任理事國內的聲望。在剩下不到100天，「議長國」日本能否適時地發揮關鍵主導作用，也將影響下半年的國際局勢。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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