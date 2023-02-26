武漢大連抗議醫保改革爆「白髮運動」　官方急釋疑說服

中國的武漢、大連等城市近日有不少退休人士抗議醫保改革，補助大減、報銷門檻變高，進而上街抗議引起「白髮運動」示威潮。國家醫療保障局昨（25）再度發文解釋改革用意，有意重申官方不會為此改變政策的態度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，《新華社》在昨（25）日晚間發布「國家醫保局有關負責人就職工醫保門診共濟保障機制改革相關問題答記者問」釋疑。當局指出，這次改革的核心是用調整個人帳戶的劃入方式，來「置換」普通門診統籌報銷。通過改革，可以讓大部分地區實現普通門診報銷從無到有的轉變。
當局表示，新機制在去年減輕了人民幣1086億元的職工就醫負擔，由於中國疾病譜已發生了巨大變化，「慢性病」成為影響居民健康的主要疾病，過去制度不適應中國老齡化發展趨勢，因此原有制度以個人帳戶保障普通門診費用的方式難以滿足現實需求。
官方稱，這次改革調減單位繳費和統籌基金劃入個人帳戶的比例，為普通門診報銷提供資金支持，這可以讓大部分地區實現普通門診報銷「從無到有」的轉變，過去職工醫保參保人看普通門診不報銷的地區，改革後可以報銷；原來看普通門診可以報銷的地區，報銷額度則進一步提升。
此外，通過優化醫療資源配置也可以緩解「住院難」的問題，醫保改革前普通門診保障不足，「無指徵住院」、「小病住院」這類不合理的醫療行為頻傳，改革後就能一定程度上降低居高不下的住院率，參保人在普通門診就能報銷，減輕大醫院病床周轉的壓力，把優質醫療資源留給真正需要的病人。