發文全是蔡天鳳！網友湧入致哀　母親暖心舉動惹哭網友

郭碧婷老公怎了？「撞臉蕭敬騰」近照曝光　秒登微博熱搜

▲有網友發現郭碧婷老公向佐變瘦了，還撞臉歌手蕭敬騰。（圖／翻攝自向佐IG、微博）
▲有網友發現郭碧婷老公向佐變瘦了，還撞臉歌手蕭敬騰。（圖／翻攝自向佐IG、微博）

娛樂中心／綜合報導

香港娛樂大亨向華強兒子向佐2019年和女星郭碧婷結婚，婚後育有2子，豈料前陣子卻爆出婚變消息，引起熱議。後來向太陳嵐貼出全家人合影，向佐上月也在IG上公開放閃，向老婆甜喊「我愛妳」，粉碎婚變傳聞。不過今（26）日向佐又因為「變瘦」登微博熱搜，但真相似乎是濾鏡開太大，照片曝光後，網友也紛紛驚呼：「以為蕭敬騰！」對此，向佐也給出回應了。

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▲向太貼出兩家人的合照，再度打破外界兒媳婚變傳聞。（圖／翻攝微博）
▲向太貼出兩家人的合照，打破外界婚變傳聞。（圖／翻攝微博）
▲向佐相隔半年終於更新IG，對老婆郭碧婷甜蜜告白。（圖／翻攝向佐IG）
▲向佐對老婆郭碧婷甜蜜告白。（圖／翻攝向佐IG）
向佐近日現身直播間帶貨，只見他穿著一套黑色休閒服，將頭髮自然放下，並未將其綁起，復古中分髮型更顯帥氣臉龐，不過他似乎是變瘦了不少，又或是美顏開太強，下巴明顯變尖許多，對比上個月向太PO出的全家福照，整張臉明顯小一圈。

▲向佐近日在直播間被網友說「撞臉」蕭敬騰。（圖／翻攝自微博）
▲向佐近日在直播間被網友說「撞臉」蕭敬騰。（圖／翻攝自微博）
在直播時，就有網友發現他變瘦，甚至直言他「撞臉」蕭敬騰，對此，直播間的主持人甚至還拿出兩人照片做比對，向佐當時也笑回：「我對不起他（蕭敬騰），我唱歌沒他好聽！」讓大批網友全笑瘋，甚至還因此上了微博熱搜，「向佐直播太好笑了，可以肉眼看到向佐真的瘦了好多，確定不是蕭敬騰嗎」、「哈哈哈這個向佐看起來是蕭敬騰假扮的」、「沒想到向佐的直播這麼搞笑，感覺他好可愛」、「向佐瘦下來以後，整個人都帥氣陽光多了」、「確實好像蕭敬騰啊，瘦了好多好多」。

▲向佐「變瘦」被網友說撞臉蕭敬騰。（圖／翻攝自微博）
▲向佐「變瘦」被網友說撞臉蕭敬騰。（圖／翻攝自微博）
▲向佐變瘦登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）
▲向佐變瘦登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）
但也有部分網友認為應該不是瘦太多，而是直播APP的美顏實在太強，「某音的十級美顏+瘦臉，你不想瘦都難」、「美顏開太強吧」、「特效顯得向佐臉小吧，哈哈哈」，還有人認為兩人本來就長得有些神似，甚至覺得他與老婆郭碧婷愈來愈像，「我一直都覺得他們倆也是真的很像了」、「我覺得像郭碧婷...」、「他愈來愈像郭碧婷」、「好像男版郭碧婷」、「怎麼感覺有點像郭碧婷了」、「突然覺得他和碧婷還是很有夫妻臉的」。（編輯：郭佩蓉）

▲向佐2019年和女星郭碧婷結婚。（圖／翻攝自向佐IG）
▲向佐2019年和女星郭碧婷結婚。（圖／翻攝自向佐IG）
▲蕭敬騰搭私人飛機返台過年。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲也有網友認為向佐和蕭敬騰本來長得就有幾分神似。（圖／喜鵲娛樂提供）

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