Netflix3月片單！宋慧喬《黑暗》復仇、《探長》越獄緝兇

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日韓影視方面，由宋慧喬、李到晛、林知衍主演的韓國影集《黑暗榮耀：第2部》，故事描述一名女子在高中時承受嚴重的校園暴力，倖存多年後，她著手實行精心規劃的復仇，要讓加害者為惡行付出代價。《黑暗榮耀》第1部播出後大獲好評，觀眾都想知道宋慧喬接下來會如何痛快復仇，在眾人敲碗期待下，3月10日即將上線。
日前在柏林影展舉行世界首映，播出後獲得國際盛讚的韓國電影《格殺福順》，由演出火熱韓劇《浪漫速成班》自助餐老闆南行善一角，因而引爆討論度的影后全道嬿主演，片中全道嬿飾演「A級殺手」同時也是一名單親媽媽「吉福順」，在與公司續約前面臨了該繼續「殺人」還是「養人」的煩惱，3月31日上線。
日本喜劇節目《有吉弘行爆笑助攻》，當紅主持人有吉弘行，這回卻將主持棒交給輪番上陣的名人嘉賓，自己則是擔任滿頭問號的「助理主持人」，與藝人、職業運動員等10位「一日主持人」合作，名單包括：放浪新世代、IKKO、夏天二人組、那須川天心、內田真禮、安美佳、堀內健（海王星）、福娃醬、呂布卡爾馬、指原莉乃，將上演既瘋狂又荒誕的爆笑內容，3月14日上線。
西洋片的部分，溫馨提醒各位觀看《性／生活：第2季》的時候，請注意周遭有無他人、音量大小聲控制的部分！壞痞子前男友闖入女主角比莉的生活，她因而陷入老公庫柏、男友布萊德的3人糾葛中，複雜的關係到底會如何發展？3月2日上線揭曉。
電影《路德探長：落日之殤》翻拍自同名得獎影集鉅作，描述一名連續殺人犯令倫敦人心惶惶之際，聰穎傑出卻名譽掃地的刑警約翰·路德（伊卓瑞斯·艾巴飾）卻被關在獄中，於是路德決定越獄，不惜一切代價也要抓到這個囂張的惡徒，推薦給喜愛警匪劇情的觀眾，3月10日上線。
動畫電影《魔術師的大象》改編自紐伯瑞獎作家凱特·狄卡密歐筆下的經典小說，劇情描述一名男孩努力尋找失散多年的妹妹，為了尋獲妹妹他接受國王的挑戰，努力完成3個不可能的任務，希望換得一頭有魔法的大象帶領他尋親，就此展開一趟不凡的旅程，3月17日上線。
▼Netflix 3月上下架片單。（圖／Netflix提供）