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T1／硬抗魔獸不落下風　金恩攻防「多面手｣連光哥也驚豔

▲中信洋將金恩和「魔獸」霍華德在場上曾出現一些衝突。（圖／葉政勳攝）
▲中信洋將金恩和「魔獸」霍華德在場上曾出現一些衝突。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻洋將金恩來到T1後，場均可得到30.8分，目前在聯盟得分榜上名列前茅。不過他今天在對上桃園雲豹的比賽中，證明了自己能做到的不僅於此，在防守端也可以展現的很全面，就算對抗的是｢魔獸｣霍華德也可以不落下風。

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這一場中信能擺脫雲豹「8壯士」的糾纏、拿下勝利，除了謝亞軒命中10顆三分球，攻下全場最高的34分。金恩替補出賽，用24投13中的效率砍下27分，並且另外得到了7籃板4助攻5抄截，還在防守端從1防到5，全面的表現也居功厥偉。

27歲的金恩身高203公分、體重102公斤，雖然身材偏鋒線，但打法上更偏向雙能衛。來到喜歡小球、主打全場壓迫、快速攻防轉換的中信，他簡直如魚得水。

今天面對雲豹，他時而守到艾夫伯、時而主防霍華德，還不斷協防補位，給予對手十分大的壓力。而在進攻端，他屢次靠噸位打點雲豹本土球員，以及利用運動能力在快攻和二次進攻上取分，打得十分高效。

賽後中信教練李逸驊認為金恩的全能性讓自己驚艷，「他雖然比較小一點，但能頂到霍華德和戴維斯，這場後他的使用說明書也多了一項功能。在往後的比賽裡，他在球隊的角色將會越來越多。」

李逸驊特別強調，金恩這一場的得分或許不如前幾場爆量，但是在防守端的表現，以及打爛仗的能力，依然是球隊在體系失靈時的一個保障，「得分低迷時，把球交給他能造成很大的威脅，所以他的加入對我們的戰力真的提升很大。」

而金恩則是說，「今天這場比賽是一場高張力的比賽，霍華德的身型比我還大，賽前教練有提醒要給對手壓迫，我就是盡全力將他頂住。雖然我這場投射並沒有很好，但防守做得好——這也是我們球隊一直強調的——也能拿到勝利。」

金恩的身形和它的衝擊力有點類似前NBA悍將Eric Bledsoe，他笑說自己也打過NBA，對於對抗更大號的球員不會有絲毫畏懼，「我是比霍華德矮，但我也有一定的身高，而且體重也不輕，我想是有強度和能力去和他對抗。」

另外，這位頂尖洋將也表示，來到快速且奔放的中信，確實讓他能展現更多才華，在全場的比賽中給對手製造麻煩。總體而言，他很喜歡目前的比賽模式。

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