ITZY爸媽飛來台灣看女兒！有娜哭了：希望你們能放心

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5位成員也各自帶來表演，輪到有娜演出《Maniac》，留眞吐槽說：「我剛剛在後台看的時候，有娜有吐舌頭耶！」卻遭有娜否認：「我沒有啊？」豈料留眞走向延伸舞台說：「在那裡啊！」有娜立即阻止對方，笑回：「啊我想起來了啦！」2人互動笑翻全場，留眞就以中文說：「非常可愛（指成員）！」
今晚最特別的演出，就屬5位女孩以中文表演《MIDZY》，粉絲也以驚喜應援影片跟手幅回禮，令Lia感動的說：「這誰做的啊？做的很棒，感覺像是看了短篇電影。」留眞表示：「看到每一位粉絲的手幅，很幸福！」
彩領再強調2019年來台時，人數比今天「還要還要少」；留眞就想起有娜上次來台有哭，「這次也哭了耶」，有娜再回擊：「請不要取笑我好嗎！」
Lia表示：「剛在看影片的時候，看到上次來台北的狀況，禮志邊哭邊說的模樣，就會覺得海外粉絲是不是比較會說話？或是比較率真呢？我們常說『我們是彼此的存在』這句話真的很溫暖，請你們不要感到害怕，我們也不會退縮的。」
演出最後，有娜、Lia、彩領、留眞、禮志各自準備很長的感想，向台灣的粉絲道謝，並要求大家保持健康、遇到困難就想想ITZY，她們會以各種形式陪伴在大家身邊；有娜更透露爸媽在觀眾席，「我覺得今天父母看到粉絲後，一定會更加放心安心，爸媽我愛你們」，她說完強忍淚水，跟全場拍大合照，ITZY隨即表演《Boys Like You》、《Nobody like you》，演唱會圓滿落幕。