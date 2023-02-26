發文全是蔡天鳳！網友湧入致哀　母親暖心舉動惹哭網友

ITZY爸媽飛來台灣看女兒！有娜哭了：希望你們能放心

▲ITZY來台開唱，有娜（右）的爸媽也在現場。（圖／ITZY臉書）
▲ITZY來台開唱，有娜（右）的爸媽也在現場。（圖／ITZY臉書）

記者陳雅蘭/新北報導

南韓夯團ITZY今（26日）在林口體育館舉辦演唱會，吸引8000人到場支持。5位成員有娜、Lia、彩領、留眞、禮志總計帶來24首歌曲表演，其中包含各自準備的單獨舞台，以及中文版的《MIDZY》，安可前還安排「粉絲跳舞任務」，展現十足誠意。活動尾聲，有娜透露爸媽有來現場，希望他們看到台灣粉絲的支持後，能對她更加放心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ITZT今晚演出要求全場粉絲「站著享受」，中場帶來代表曲《ICY》、《DALLA DALLA》、《SNEAKERS》後，有娜笑說：「應援看得很清楚，雖然你們可能腿在發抖，但能看到你們真的很開心。」而《DALLA DALLA》讓Lia想起出道時期，她說：「這幾首很多人喜歡，對我們來說也意義非凡。尤其是出道曲，這首歌過了好幾年，能在大家面前再唱給大家聽，感覺很新鮮。」

5位成員也各自帶來表演，輪到有娜演出《Maniac》，留眞吐槽說：「我剛剛在後台看的時候，有娜有吐舌頭耶！」卻遭有娜否認：「我沒有啊？」豈料留眞走向延伸舞台說：「在那裡啊！」有娜立即阻止對方，笑回：「啊我想起來了啦！」2人互動笑翻全場，留眞就以中文說：「非常可愛（指成員）！」

今晚最特別的演出，就屬5位女孩以中文表演《MIDZY》，粉絲也以驚喜應援影片跟手幅回禮，令Lia感動的說：「這誰做的啊？做的很棒，感覺像是看了短篇電影。」留眞表示：「看到每一位粉絲的手幅，很幸福！」

彩領再強調2019年來台時，人數比今天「還要還要少」；留眞就想起有娜上次來台有哭，「這次也哭了耶」，有娜再回擊：「請不要取笑我好嗎！」

Lia表示：「剛在看影片的時候，看到上次來台北的狀況，禮志邊哭邊說的模樣，就會覺得海外粉絲是不是比較會說話？或是比較率真呢？我們常說『我們是彼此的存在』這句話真的很溫暖，請你們不要感到害怕，我們也不會退縮的。」

演出最後，有娜、Lia、彩領、留眞、禮志各自準備很長的感想，向台灣的粉絲道謝，並要求大家保持健康、遇到困難就想想ITZY，她們會以各種形式陪伴在大家身邊；有娜更透露爸媽在觀眾席，「我覺得今天父母看到粉絲後，一定會更加放心安心，爸媽我愛你們」，她說完強忍淚水，跟全場拍大合照，ITZY隨即表演《Boys Like You》、《Nobody like you》，演唱會圓滿落幕。

ITZY第1次來台沒啥粉絲！今8000人擠爆林口 成員示愛道謝

2至6月韓星追星攻略！20組行蹤都在這　南部弄假牙也來台

228連假跟上7部流行劇！保證和情人、同學同事有話免尬聊

EXO SUHO爆A走300雙鞋？造型師氣炸：總價1億　SM出面了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀