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小米MWC展前發表Xiaomi 13雙旗艦　5大重點快速掌握

▲Xiaomi 13 Pro擁有徠卡專業光學鏡頭系統，開啟大師級行動攝影時代。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13 Pro擁有徠卡專業光學鏡頭系統，開啟大師級行動攝影時代。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

全球通訊界年度盛事「2023 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，簡稱MWC)，將於2/27起在西班牙巴塞隆納盛大登場，小米搶先在開展前舉辦新機發表會，推出 Xiaomi 13 Series，其中Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13雙旗艦搭配徠卡鏡頭，相當具有吸引力，成為發表會上的一大亮點；同時針對社群創作者推出有雙前鏡頭的Xiaomi 13 Lite，將於3/8起於全球各市場陸續開賣，台灣預計3/1公布上市資訊。《NOWnews今日新聞》整理5大重點，幫助讀者快速掌握 Xiaomi 13 Series新機訊息。

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📍雙旗艦配置徠卡光學三鏡頭
Xiaomi 13 和Xiaomi 13 Pro 雙旗艦機的影像系統配備徠卡光學三鏡頭，其中在Xiaomi 13 Pro搭載5000萬畫素IMX989 1吋感光元件、5000萬畫素長焦鏡頭，以及5000萬畫素超廣角鏡頭。Xiaomi 13為5400萬畫素/5000畫素 (完整/等效) 廣角鏡頭IMX800 1/1.49吋/1/1.56吋 (完整/等效) 感光元件，1000 萬像素長焦鏡頭與 1200 萬像素超廣角鏡頭。

📍徠卡濾鏡
以一系列「徠卡人像大師鏡頭」軟體功能，提供多樣化專業焦距和景深，用戶還能選擇「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種攝影風格，同時，與徠卡訂製更多有趣的功能，包括徠卡濾鏡、徠卡水印和徠卡經典快門聲等，讓相機操作介面更具吸引力且容易上手。

📍更加專業
在Pro專業模式下，攝影師能自由手動調整拍攝參數，其中Xiaomi 13 Pro支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，藉以提供Adobe Photoshop和Adobe Lightroom等專業創作能力。支援Dolby Vision影像創作，讓用戶以鮮豔色彩、鮮明對比度和豐富細節，拍攝4K 超級夜景錄影，並擁有HyperOIS超級光學防手震，確保無論在白天或晚上的任何環境下，影片均能呈現高品質的細膩度與穩定度，成為專業級攝影師的專屬工具。

📍Snapdragon 8 Gen 2性能提升
搭載Snapdragon 8 Gen 2行動平台，與上一代相比CPU性能提升了37%，能效提升47%，而GPU性能和能效分別提升42%和 49%。強大的性能確保在處理影像運算、即時AI運算與線上遊戲等工作間，能輕鬆自如、穩定運行同時延長電池續航能力。

📍小米自研Surge充電晶片
採用小米自研Surge充電晶片，續航更持久，Xaiomi 13配備4500mAh電量電池，在同功率的電池中擁有更高密度，並支援67W超級快充和50W無線快充。另外，Xiaomi 13 Pro擁有4,820mAh電池，支援120W HyperCharge極速快充，能在短短19分鐘內充電至100%。

🟡同場加映：Xiaomi 13 Lite雙前置鏡頭
Xiaomi 13 Lite擁有雙前置鏡頭，是一款專為自拍愛好者與社群需求而設計，搭載了3200萬畫素前置超廣角鏡頭，能捕捉清晰的自拍照，再加一個800萬畫素前置景深鏡頭。為了社群媒體內容創作者增加智慧廣角切換（自拍相機會智慧辨識畫面中的人數，自動調整視野並適當放大或縮小，以減少自拍照片畸變的狀況）、自拍變焦、化妝鏡和Xiaomi自拍柔光燈等功能。搭載Snapdragon®️ 7 Gen 1行動平台，6.55吋120Hz AMOLED螢幕以及支援67W超級快充，4,500mAh大電量電池。

🟡新機售價
Xiaomi 13 Pro採用3D曲面陶瓷機身，配備6.73吋 120Hz WQHD+ AMOLED螢幕，擁有陶瓷黑與陶瓷白兩種顏色供選擇，提供12GB+256GB、12GB+512GB兩種容量版本，售價為1,299歐元起，約4萬1980元台幣。

Xiaomi 13配置6.36吋平面AMOLED螢幕，擁有曠野綠、白色與黑色兩種顏色供選擇，提供8GB+256GB、12GB+256GB兩種容量版本，售價為999歐元起，約3萬2282元台幣。

Xiaomi 13 Lite搭載6.55吋120Hz AMOLED螢幕，擁有淺藍色、淺粉色與黑色三種顏色供選擇，提供8GB+128GB、8GB+256GB兩種容量版本，售價為499歐元起，約1萬6125元台幣。

▲Xiaomi 13雙旗艦。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13 Pro 開箱內容物。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13雙旗艦。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13擁有IP68 等級防塵防水。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13雙旗艦搭配徠卡鏡頭，針對社群創作者推出有雙前鏡頭的Xiaomi 13 Lite。(圖／官方提供)
▲Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13雙旗艦搭配徠卡鏡頭，針對社群創作者推出有雙前鏡頭的Xiaomi 13 Lite。(圖／官方提供)

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