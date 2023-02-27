拉到地板上痛擊　「影子」吳仲凱帶傷上陣擊倒菲律賓猛將

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「WOTD-ETD 09」壓軸的最主要賽事，來自美國的台將「影子」吳仲凱(Khai Wu)，自2020年之後再度回台參賽，對上兇悍的菲律賓RSF冠軍「燃燒彈」金柏特(Kimbert)，吳仲凱在2020年「WOTD-ETD 03」打下4戰全勝無敵戰績，今年將尋求個人在WOTD的5連勝。
吳仲凱日前才與臉書創辦人、Meta CEO馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)的對練影片而廣為人知，但過去3年因疫情讓吳仲凱訓練受阻，他說：「這三年真的很苦悶，雖然有零星比了幾場比賽，但因為美國有不少道館歇業，平常我只能在家裡的車庫做自主訓練，一直到去年3月才重新組織新的團隊開始有比較系統的訓練，到現在才慢慢找回昔日的水準。」
吳仲凱今與金柏特對決相當激烈，金柏特有手長優勢，頻頻揮出大拳，逼得吳仲凱只能不斷試圖將對手帶到地面，但也沒佔到太多的便宜，所幸吳仲凱的身法靈活，頻頻讓對手重拳揮空，最後經判定吳仲凱才驚險拿下勝利，對手金柏特在賽後還特別向「影子」膜拜致敬，他說：「我在菲律賓就已經聽過他的大名，我對他非常欽佩，也非常非常尊敬他。」
倒是拿下在台灣5連勝的吳仲凱對比賽內容並不滿意，他說：「兩周前因為比賽時就傷到右膝，近兩周幾乎都沒辦法練立技，沒辦法跑步只能踩腳踏車，所以在立技沒辦法跟對方對抗，只能用地板技來對付，很不好意思，3年沒在台灣比賽，給大家看了一場不好看的比賽，我給自己只打40分不及格的分數。」吳仲凱接著將在台灣舉辦研習營，預計在3月23日才會返美為5、6月在美國的比賽備戰。