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北市3月「賞花地圖」！牡鵑、玫瑰接連開：一路玩到年底

▲3月正式進入春季，正是百花齊放的好時節，台北市各個角落都能看見嬌嫩花姿，北市觀傳局為響應春神降臨，製作賞花地圖提供給民眾按圖索驥。（圖／記者汪睿琦攝）
▲3月正式進入春季，正是百花齊放的好時節，台北市各個角落都能看見嬌嫩花姿，北市觀傳局為響應春神降臨，製作賞花地圖提供給民眾按圖索驥。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

3月正式進入春季，正是百花齊放的好時節，台北市各個角落都能看見嬌嫩花姿。於此同時，各大花季也接續開跑，為此台北市觀光傳播局特地盤點出「賞花地圖」讓各地遊客可以按圖索驥賞花散步去。首先已經在2月中旬開跑的陽明山花季將一路玩到3月中旬，緊接著花博新生園區的臺北玫瑰展、大安森林公園的臺北牡鵑花、陽明山海芋季及繡球花季，一路到12月上旬都有花季可以欣賞。以下賞花地圖趕緊收好，3月起揪上親朋好友賞花去了！

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北市觀傳局表示，即將到來的3月不僅有山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻等粉嫩綻放，士林官邸來自荷蘭及日本的鬱金香也以紅、黃、紫等不同色彩呈現多採花海。3月開始花博公園新生園區的台北玫瑰展也將開展，可欣賞來自世界各地不同品種的玫瑰；此外，大安森林公園的杜鵑花、陽明山竹仔湖的海芋及繡球花等也將一路從3月至6月相繼盛開。

▲3月可去士林官邸看來自荷蘭及日本的鬱金香也以紅、黃、紫等不同色彩呈現多彩花海。（圖／觀傳局提供）
▲3月可去士林官邸看來自荷蘭及日本的鬱金香也以紅、黃、紫等不同色彩呈現多彩花海。（圖／觀傳局提供）
▲大安森林公園的杜鵑花、陽明山竹仔湖的海芋及繡球花等也將一路從3月至6月相繼盛開。（圖／觀傳局提供）
▲大安森林公園的杜鵑花、陽明山竹仔湖的海芋及繡球花等也將一路從3月至6月相繼盛開。（圖／觀傳局提供）
更幸福的是，台北市各大花場都能做捷運輕鬆抵達，像是以交通最為便利的「淡水信義線」捷運支線出發，無論是坐到士林站去士林官邸看滿園盛開的鬱金香，還是搭到大安森林公園站去看奼紫嫣紅的繡球花、牡鵑花，或是到號稱「小日本」的中正紀念堂櫻花季，配上後方藍頂白屋的紀念堂快門喀擦按下去，PO到IG朋友們還以為你去日本了！

除了台北花節，觀傳局也透露3/11植樹節前夕，將與追求環保永續目標的企業共同舉辦「企心協里 共植花苗」活動，共同栽下杜鵑花苗，為城市綠化盡一份心力，並透過一年又一年種植花卉，讓台北成為名符其實的「花城」。除了種花苗活動，在3月中旬於臺北表演藝術中心前方廣場首度展出巨型「城市花毯」裝置藝術，由真花打造如畫一般的花毯，並結合台北意象，展現台北春暖花開的觀光特色，屆時盛邀民眾一起前來共襄盛舉！

▲跳上捷運去號稱「小日本」的中正紀念堂櫻花季！（圖／記者汪睿琦攝）
▲跳上捷運去號稱「小日本」的中正紀念堂櫻花季！（圖／記者汪睿琦攝）
▲搶在牡鵑花季之前，大安森林公園的繡球花已經迫不及待先綻放了！（圖／記者汪睿琦攝）
▲搶在牡鵑花季之前，大安森林公園的繡球花已經迫不及待先綻放了！（圖／記者汪睿琦攝）
▲今年士林官邸「遇見愛」鬱金香展以各式經典的邂逅場景來規劃5大主題展區，各有不同特色，其中還與日本締結「姊妹花」。（圖／翻攝自士林官邸旅客臉書）
▲今年士林官邸「遇見愛」鬱金香展以各式經典的邂逅場景來規劃5大主題展區，各有不同特色，其中還與日本締結「姊妹花」。（圖／翻攝自士林官邸旅客臉書）
▲台北市觀光傳播局特地盤點出「賞花地圖」讓各地遊客可以按圖索驥賞花散步去。（圖／北市觀傳局提供）
▲台北市觀光傳播局特地盤點出「賞花地圖」讓各地遊客可以按圖索驥賞花散步去。（圖／北市觀傳局）
▲台北花季一路玩到年底，月月都有花卉可看！（圖／北市觀傳局）
▲台北花季一路玩到年底，月月都有花卉可看！（圖／北市觀傳局）

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