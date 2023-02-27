模特兒變身格鬥高手　青柳克明拿生涯當賭注

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上一站WOTD -ETD08意外負於胡傑善的「暴風小子」青柳克明，不愧是WOTD中最具人氣的選手，他今賭上自己的職業生涯，今在他專長的綜合格鬥賽對上「鬼王」王宸瑞，對手曾拿下2022年的今源盃季軍以及多次的立青泰拳勝利。
但這一場青柳克明打的也不輕鬆，第二局青柳克明靠著一輪招牌「暴風雨」重拳，最終才以TKO辛苦拿下勝利，獲勝後的青柳克明怒吼一聲後，主動要了麥克風說：「胡傑善，不要逃，我在8月的比賽等你！」
青柳克明去年在鐵籠博擊負於胡傑善後，他坦承「對自己很失望，甚至一度失去對打拳的熱情，每次訓練感退步，一直到新年時發現自己狀況很差，開始每天投入訓練並且把WOTD -ETD09這場比賽設定為最後一場比賽，如果我輸了就退出格鬥界。」
所幸最終青柳克明以TKO拿下勝利，青柳克明在龐大親友團的簇擁下流下熱淚說：「我要謝謝來現場幫我加油的人，很感謝他們，他們也是我撐下去的動力，這真是一場硬戰，沒有一場比賽會是輕鬆的，在愈辛苦的比賽可以贏下來愈能夠榮耀自己。」問他現在贏了還會有退意嗎？青柳笑著說：「不會了，繼續訓練下去！」
今天另一場打的全場熱血的是代表BMF動空間的余至誠與立青泰拳的美國選手Starnes Arnold，兩人三局互相換拳，拳拳到肉，互不相讓，打的全場High到最高點，最終余至誠被判定獲勝，讓不少粉絲賽後搶蓍跟他合照。
余至誠說：「這是我父母親第一次來現場看我比賽，但我覺得我應該可以表現得更好，打法應該可以更聰明一點。」但對何能這麼勇敢跟對方換拳，余至誠說：「這個運動就是這樣，你愈怕就愈會被打，不能有絲毫的恐懼心。」
今也有不少女將表現出色，「魔力小紅」吳巧貞與泰拳女坦克蔡育瑄，打了一場穿叉進行了鐵籠搏擊與MMA規則的4局對戰，兩人各擅勝場，但巧貞特別加強拳擊訓練獲得效果，最終吳巧貞一致判定獲勝，她開心的說：「從去年10月開始加強拳擊的訓練有看到效果，但還不行，我是以KO為目標，表示我的拳還不夠，還要再加強！」對於這種特殊打法，吳巧貞覺得很有趣，她說：「既能挑戰又能發揮，很有趣！」
另一組由台德混血「麻豆」陳無憂與金霸泰拳/中山拳館的林育璿之戰，陳無憂，父親是德國人、母親是台灣人，6年前才來台灣定居，因為出色的外型在德國17歲時就開始接廣告、拍照和走秀，兒時就喜歡運動，除了跳芭蕾舞並且打網球，從德國就開始接觸格鬥，到現在代表AZ Fight Club出賽，先前在其他比賽已打下3連勝，但今在三局打完判定負於金霸泰拳/中山拳館的林育璿。
「不滿意，沒打到想要打的，可能太緊張了！」陳無憂下台後臉上被刮了一條紅線破相，但她一點都不為意的說：「沒關係，我現在在軟體公司擔任行銷，臉上沒有關係。」他透露，「因為做模特兒很負面，一直要求要很瘦，這不是我想要的，我想要有健康的身材。」