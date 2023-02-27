第三屆健身工廠盃八強戰況激烈　四強今全數出爐

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比賽進入下半場，PWFC守門員11號的陳柏翰幾次精彩撲救化解危機，只可惜在結束前，東門城再下一城，最終PWFC就以1比2落敗，不過整場比賽小將們展現十足拼勁和不放棄的精神，現場觀眾給予最熱情的掌聲支持。
事實上，健身工廠除了舉辦賽事之外，並且入主陽信女足，是第一間入主職業足球隊的連鎖企業，更取得楠梓足球場的經營權，積極推動台灣足球發展，引進西甲青訓系統，將西甲訓練經驗帶給更多台灣的教練，期盼能激發出不同火花。對此柏文健康事業公司總經理林洵賢表示，「西甲強調的觀念和台灣很不一樣，很注重團隊還有空間感，輸贏不是最重要的，培養對足球的熱愛才是重點。」
總經理林洵賢進一步提到，「剛結束的2023西甲寒訓營有許多基層的球員、家長、教練來參與，感受西甲的不一樣，也是讓家長們看看小朋友們訓練上的改變，提升他們的自信，而不是只有看他們比賽是不是有射門、進球或是輸贏，過去台灣足球也有借鏡日本的地方，那現在我們也學習西班牙，看能不能融合讓台灣足球更好。」
而由健身工廠自家培育的PWFC，將楠梓足球場作為訓練基地，前國腳翁偉賓也加入教練陣容。翁偉賓談起西甲青訓的不同，「打法很不一樣，西甲比較打傳控，和我們以前日本風格就很不一樣，加上非常強調效率，不是一週一定要練多久時間，而是把握在1.5至2小時內，在這時間內拉高強度，儘管是很簡單的動作，也都可以調整細節。」
「還有就是熱身等等的訓練都是符合比賽節奏，有些動作你比賽根本不會做，讓熱身也就不用去練，要從訓練時就習慣。翁偉賓表示，「重點在於球員的思考和判斷能力，所以在比賽時，給予球員的提醒不是過往命令式的，而是更多鼓勵，想辦法讓他們去判斷思考，這些對於他們以後長大繼續踢球，面對不同的球隊、隊友，都會更加適應輕鬆。」
經過激烈的戰況之後，各組別的四強球隊全數出爐，U8組有銀河射手石虎武士、夢幻光芒、台中旅人、TFA墨西哥；U9組有航源FC、樂活鯊、銀河射手石虎武士以及TFA尤文圖斯；U10組有WING SOCCER、朝昇獵豹、合興小不老、大安黃；U11組有蘆洲國小、大安紅、東門城、樂活象；U12組則是小雷鳥足愛踢、台中旅人、TWFC虎、天母國小。