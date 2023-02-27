合影曝光！郭富城悼念好友蔡天鳳 悲痛發文：祈求安息
香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），遭前夫一家人無情殺害，年紀輕輕即香消玉殞，郭富城老婆方媛與她情同姊妹，面臨閨密驟逝，沉默數日後，昨（26）日終於在微博發聲，表示內心極度悲痛，不敢相信噩耗，郭富城隨後也轉發該則貼文，以4個字「祈求安息」悼念好友。
記者江芷稜/綜合報導
據悉，蔡天鳳與方媛感情甚好，曾一起搭乘遊艇出海和慶祝生日，去年慶生派對上，蔡天鳳跟豪門老公親吻合影，方媛幫忙掌鏡，像個小女孩般看熱鬧，拚命捕捉甜蜜瞬間，蔡母將閨密們合照放上抖音平台，並發文「感謝天王郭太太和閨密們滿滿的祝福、窩心的陪伴」，一群人開心在派對上共舞，關係相當融洽。
方媛昨在微博上悼念蔡天鳳，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」隨後，郭富城轉發該文表示：「祈求安息」。港媒也曝光郭富城舉辦2019年演唱會時，蔡天鳳特別到後台與偶像合影，而郭富城主演的電影《踏血尋梅》有類似蔡天鳳命案的驚悚劇情，令影迷感嘆「簡直戲如人生」、「不敢相信這些電影情節發生在現實生活上」，感到不寒而慄。