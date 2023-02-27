Apple抱怨男友急診沒床躺！遭護理師痛罵 深夜緊急道歉
自節目《我愛黑澀會》出道的女星Apple（黃暐婷），個性直率不做作，深受各大綜藝節目歡迎，經常在社群平台分享美食、旅遊的點滴，她25日在IG限時動態發文，抱怨陪男友去急診，明明眼前有多張病床卻不能躺，感嘆醫院沒有人情味，遭到護理師開罵「把醫院當飯店」，況且男友還是牙醫，竟然不懂檢傷分類，IG瞬間湧入大量負面評論，Apple深夜緊急道歉，強調都是一場誤會！
記者江芷稜/綜合報導
Apple澄清自己是陪病者，當時男友疑似罹患腸胃炎身體不適，上吐下瀉又發燒畏寒，且按壓右下腹時會疼痛，連站著都有困難，有可能是盲腸炎，加上PCR顯示是陰性，還要等待檢驗血報告2小時，只能在戶外的等待區苦候，頂著凌晨室外10幾度低溫，讓她非常心疼男友處境，才會詢問能否借躺一下病床，「醫院有醫院的規定，但我也是在配合醫院的規範下提出我的需求，陪病的我真的很心疼又著急」。
她表示，當下只是想抒發心情發文，沒想到後續引發很多誤會，醫院事後私下聯繫想了解當天狀況，對於防疫期間分流造成的不便道歉，雙方都理解彼此的立場，期許未來醫病關係獲得改善。Apple也主動致歉，強調深知醫護人員的辛勞，「那則IG限動浪費了媒體資源真的很抱歉！身為公眾人物以後我發限動也會更為注意！所有醫護人員的批評指教，我會虛心接受」。